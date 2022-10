Amici 22, Aaron Cenere in crisi?/ “Universale é il rapporto carnale con la paura”

Amici 22 di Maria De Filippi: Aaron Cenere presenta Universale nonostante il buio della notte: Universale é il primo inedito prodotto

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 5 ottobre, che vede Aaron Cenere alle prese con una notte in balia delle paure, prima della presentazione del primo inedito prodotto del talent, Universale.

Amici 22, Aaron scelto da Zef: "Produco Universale"/ "Una scrittura intensa"

La conduttrice TV Maria De Filippi chiama al centro studio l’allievo cantante di Rudy Zerbi, per chiedergli di esibirsi sulle note del primo inedito, che si é aggiudicato la vittoria del primo contest indetto al titolo della canzone più radiofonica di Amici 22. Si tratta di Universale, che oltre alla vittoria del contest, si é appena aggiudicato la produzione del producer Zef (che tra gli altri artisti ha prodotto Elodie e Sangiovanni), divenendo il primo inedito prodotto di Amici 22.

Amici 22, Aaron: Universale é il primo inedito prodotto/ Web si divide: il nuovo Grignani?

“Universale come l’amore che ti ho scritto, sulla busta poi c’é un vizio che si chiama pregiudizio universale”, canta il refrain dell’inedito, che si preannuncia essere la prima hit di Amici 22 scritta e cantata dall’aspirante cantautore 18enne di Nocera Umbra, Aaron Cenere al secolo Edoardo Boari. Il biondissimo allievo dallo sguardo felino, che a tratti ricorda Gianluca Grignani, per fascino wild, vocalità profonda, intenzione vocale e scrittura intensa, potrebbe rivelarsi il degno erede di LDA, il fenomeno pop di Amici 21, nel team capeggiato da Rudy Zerbi.

Maria De Filippi incalza Aaron Cenere sul senso di Universale

Ma la presentazione di Universale avviene in quello che si direbbe un momento di crisi per il 18enne, che é in eterna lotta contro gli attacchi di ansia legati alle paure, e proprio quest’ultime sono il motore propulsore della sua scrittura. “Vengo da una nottataccia”, dichiara Aaron in confidenza con Maria De Filippi, la quale si dice pronta ad aiutare il 18 enne. “Universale canta il rapporto carnale con le paure”, spiega poi il 18enne, incalzato sul senso delle sue canzoni da Maria De Filippi. A ogni aspetto della vita, a partire dal motore propulsore della stessa, l’amore, é legata almeno una paura e la canzone rappresenta la lotta tra le altre alla paura di lasciare andare via un amore, che spesso spinge a mantenere dei legami fatti di apparenze, tra le “catene”.

Le luci del palco di #Amici22 sono tutte per Aaron che presenta la nuova produzione del suo inedito "Universale"! 🤩🎶✨ pic.twitter.com/SksIwfrheC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 5, 2022

Nel collegamento con lo studio di Amici 22, dove si trova Aaron per la promozione di Universale, Maria De Filippi traccia un parallelo tra il talento del 18enne e quello della ex ballerina storica di Amici, Anbeta Toromani: “Nel parlato sei dolcissimo e fragile, poi sul palco, come Anbeta, ti trasformi”. Riuscirà Aaron a spezzare in definitiva le catene delle sue paure, ad Amici 22?

© RIPRODUZIONE RISERVATA