Amici 22, Aaron Cenere nel cast di Yoga Radio Bruno Estate 2023/ Il nuovo traguardo

La rivincita di Aaron Cenere, dopo Amici 22 di Maria De Filippi, é il live event Yoga Radio Bruno Estate 2023

Per molti tra i suoi fedeli fans, é il finalista mancato alla finale di Amici 22, e, intanto, nel suo post-talent show Aaron Cenere torna a far valere il suo talento, in quanto confermato ospite allo show Yoga Radio Bruno Estate 2023! Così come si apprende alla visione del nuovo stato social, pubblicato dal profilo ufficiale della radio dell’evento, Radio Bruno, via Instagram, Aaron Cenere é ufficializzato tra gli ospiti musicali attesi al rinnovato Yoga event! Lo show di preludio all’estate italiana 2023 in partnership con Yoga e Radio Bruno, é previsto a Piazza Castello, in quel di Ferrara, e a partire dalle ore 21.00, in data 15 giugno 2023. Un live Moment che in questi giorni di fine primavera segnati dall’emergenza maltempo in Emilia Romagna, oltre all’intrattenimento nell’attesa per la bella stagione é volto al contempo anche a promuovere le attività benefiche in favore alla regione afflitta dalle conseguenze della recente ondata alluvionale.

E tra gli altri ospiti, ufficializzati nel post d’annuncio della set-list in continuo aggiornamento, é previsto anche l’ex Amici 22 prossimo al rilascio del primo Ep Universale atteso alla mezzanotte del 2 giugno 2023 e reduce dal rilascio del video del singolo estivo, Visione Led. Ma quali sono gli altri ospiti confermati all’evento Yoga Radio Bruno Estate 2023? Così come testualmente si apprende dal post, spuntano:

“FRANCESCO RENGA & NEK

ACHILLE LAURO & ROSE VILLAIN

MR.RAIN

SANGIOVANNI

TANANAI

GAIA

TIROMANCINO & ENULA

ALFA

MATTEO ROMANO

LUIGI STRANGIS

AIELLO

B3N & FINLEY

BEATRICE QUINTA

PRESENTANO: ALESSIA VENTURA & ENZO FERRARI”.

Come seguire il live Yoga Radio Bruno Estate 2023 in TV

Nel mezzo dello spoiler dello Yoga Radio Bruno Estate 2023 con Aaron Cenere, inoltre, va ricordato che é possibile assistere al live event benefico in favore all’Emilia Romagna anche da remoto, sintonizzandosi in diretta TV&Radio-visione sul canale 73 del digitale terrestre, targato Radio Bruno TV.

