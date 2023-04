Amici 22, Aaron Cenere replica alle accuse di Malgioglio/ “Faccio sempre fatica…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere ha un crollo: c’entra la critica di Cristiano Malgioglio

Aaron Cenere replica alla sentenza critica di Cristiano Malgioglio, che lo taccia di non riuscire ad emozionare ad Amici 22 di Maria De Filippi. L’occasione é il rinnovato daytime di Amici, datato 17 aprile 2023, e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Al giudice Cristiano Malgioglio, che al quinto serale di Amici 22 sentenziava sulla sua cover di La cura di Franco Battiato – al grido di “Troppo giovane, per cantare l’amore” – il cantautore biondo replica dichiarandosi fortemente provato.

La risposta di Aaron Cenere alla sentenza di Cristiano Malgioglio

Dopo aver registrato un crollo in lacrime per la sentenza critica del giudice, che intanto divide l’opinione web tra consensi e dissensi, Aaron fa nel dettaglio sapere: “Mi é dispiaciuto quel ‘non sa cos’è l’amore’… ognuno sa l’amore che prova…io ho cantato l’amore che provo. Faccio sempre fatica in puntata e invece stavolta sono stato ‘giusto'”. Insomma, Aaron non ci sta all’accusa che lo taccia di non essersi prestato all’interpretazione del brano originale richiesto al quinto serale, tanto da voler chiarire la sua posizione in replica alla sentenza di Malgioglio. L’allievo di Rudy Zerbi sente di essersi lasciato andare all’emozione, con l’obiettivo di rendersi veicolo del messaggio de La cura, per l’occhio e orecchio pubblico. “Mi dispiace, – poi rimarca l’aspirante cantautore di successo, in replica a Malgioglio, a cui promette di fargli cambiare idea – piano piano farò in modo di farglielo sentire”.

Che Aaron Cenere possa riuscire a farsi rivalutare in positivo dal giudice Cristiano Malgioglio? Chissà. Nel frattempo, si fa sempre più vicina la data della finale di Amici 22 di Maria De Filippi, fissata per la giornata di domenica 14 maggio 2023. Quando ormai manca meno di un mese alla puntata finale, che decreterà il vincitore finale del talent show di Maria De Filippi, intanto Aaron Cenere batte la favorita alla vittoria del talent per i sondaggi web, Angelina Mango, nella classifica streaming su Spotify Italia stilata da Il sussidiario.net.

