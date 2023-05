Amici 22, Aaron Cenere: “Si torna all’attacco…”/ L’eliminato rompe il silenzio

Amici 22, Aaron Cenere rompe il silenzio social: il messaggio post-eliminazione

É l’eliminato dal circuito canto in corsa alla semifinale di Amici 22 e, intanto, Aaron Cenere rompe il silenzio social, in un messaggio post-talent show. L’occasione che il cantautore dalla lunga chioma dalla tinta biondo platino ha per tornare a parlare di sé é un nuovo post condiviso nel web. Riattivatosi dal profilo Instagram, “l’elfo” Aaron si dichiara pronto a tornare alla sua sfida personale, che da sempre lo tiene in competizione con se stesso. Ossia quella legata al sogno custodito nel cassetto di fare musica, in un periodo di transizione che nella vita lo vede fronteggiare l’ansia da prestazione che lo attanaglia, per il suo essere un inguaribile perfezionista.

” Si torna all’attacco, questa esperienza ad @amiciufficiale mi ha costruito la strada per correre correre correre, grazie a tutti per il sostegno, ora iniziamo a giocare sul serio -scrive tra le righe del primo stato pubblico post-talent condiviso dal profilo Instagram, l’eliminato di Amici 21, preannunciando sibillino tra gli impegni previsti, anche per i fedeli fan, gli appuntamenti live che lo attendono -. Vi aspetto a tutti gli incontri possibili. Vi voglio bene”.

Aaron Cenere si prepara per il rilascio del primo EP

Nel frattempo, inoltre, attraverso un post via social Aaron Cenere rende noto che il primo Ep post-Amici 22, momentaneamente disponibile in pre-order- é in uscita il 2 giugno e il 12 maggio esce il singolo Visione led.

Insomma, nonostante l’eliminazione subita su votazioni espresse dai giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi adibiti al serale di Amici 22, per Aaron Cenere é in partenza una carriera artistica che si preannuncerebbe ricca di impegni. Staremo a vedere cos’altro riserverà il destino al biondo cantautore uscente di Amici 22 di Maria De Filippi. Nel frattempo, a giocarsi la possibilità di vincere il talent show di Amici 22 sono i concorrenti finalisti Angelina Mango, Wax e Mattia Zenzola.

