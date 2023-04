Amici 22, Aaron Cenere una furia con Wax: “Che ca**o!”/ Attacco al giudice Malgioglio

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere sbotta contro Cristiano Malgioglio: che succede al serale?

Aaron Cenere non ci sta a chi lo taccia di non riuscire ad emozionare con la sua musica, tanto da contestare Cristiano Malgioglio, uno dei tre giudici adibiti alle votazioni del serale di Amici 22.

Al rinnovato daytime del talent show condotto da Maria De Filippi e datato 10 aprile, non a caso, Aaron Cenere vive un momento di sconforto, in un dialogo con il rivale Wax. I toni tra i cantautori si palesano distensivi, dopo l’attrito registratosi per diversi giorni tra le parti, per delle incomprensioni dovute anche all’accesa competizione tra i due. E per l’occasione Aaron dà libero sfogo alla frustrazione nutrita alla luce delle critiche della giuria adibita alle votazioni del serale di Amici 22, riferendosi a Cristiano Malgioglio, in particolar modo: “quel punto del guanto lo hanno dato a te – fa sapere Aaron in confidenza con Wax, svelando di aver speso delle lacrime durante la quarta puntata serale della competizione tra i talenti di Amici 22- e io non é che piangevo per quella cosa…”. Wax fa eco al biondo rivale, con un sonoro “io lo so benissimo perché piangevi”. I due cantautori sono reduci da una sfida di canto, il guanto che li ha visti contrapporsi sul palco del serale, dove ad avere la meglio, ai risultati delle votazioni dei giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré, é stato Wax.

Aaron Cenere replica piccato a Cristiano Malgioglio: esplode la querelle serale di Amici 22

E, al di là del punto andato alla squadra avversaria dei TodArisa, Aaron proprio non accetta che dalla giuria gli si venga, di fatto, riconosciuta la sola peculiarità di una importante dote vocale, con la critica velata di non riuscire a rendersi veicolo di un’emozione nella performance sul palco. Quindi, sbotta nel dialogo con Wax, replicando indirettamente al giudice di Amici 22, Cristiano Malgioglio: “‘bello il timbro ma non trasmette un cazzo’… che ca**o mi dici a fare, allora, che c’ho un bel timbro?!?”.

Che il giudice possa replicare all’attacco di Aaron?

