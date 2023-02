Amici 22: Aaron e Piccolo G fuori dal serale?/ Tutto dipende da Rudy Zerbi: dubbi e…

Amici 22 anticipazioni: Aaron e Piccolo G fuori dal serale?

La penultima registrazione di Amici 22 prima del serale ha regalato la famosa maglia oro ad altri cinque allievi. Mattia, Alessio, Samu, Federica Wax si sono uniti a Isobel, Ramon e Gianmarco, Maddalena e Angelina. Il numero degli allievi già ammessi alla fase più importante del talent show di Maria De Filippi, dunque, aumenta, ma ci sono alcuni allievi che rischiano di non partecipare al serale. Ad essere in bilico sono, infatti, due cantanti di Rudy Zerbi ovvero Aaron e Piccolo G che, all’interno della scuola, hanno avuto un percorso decisamente diverso.

Amici 22, chi sono i concorrenti al serale?/ Wax, Samuele, Alessio, Mattia con..

Aaron ha immediatamente conquistato la fiducia non solo di Zerbi, ma anche degli altri insegnanti e, soprattutto, dei vari giudici delle varie gare di canto che si sono svolte nel corso delle settimane. Su Piccolo G, invece, Zerbi non ha mai nascosto di avere tanti dubbi provando anche a spronarlo più volte. Entrambi, per il momento, non hanno ancora ottenuto la maglia oro e, sul web, sono diviersi gli utenti che temono che uno dei due non riuscirà ad accedere al serale.

Amici 22, Paky e Mezkal eliminati/ La scelta di Celentano e Zerbi

Amici 22 anticipazioni: Zerbi sceglie solo un allievo per il serale?

Come svelano le anticipazioni della pagina Twitter “amici News”, i dubbi di Rudy Zerbi su Aaron e Piccolo G, sono ancora tanti. L’insegnante vuole essere sicuro di poter avere due allievi forti al serale e, per ora, ha scelto di prendersi ancora del tempo prima di decidere il loro futuro.

Sul web, tuttavia, di fronte alle anticipazioni, sono tanti gli utenti che pensano che uno tra Aaron e Piccolo G non riuscirà ad accedere al serale. In tanti, infatti, pensano che la maglia del serale sarà consegnata da Zeri ad Aaron mentre Piccolo G potrebbe restare a bocca asciuta. Le previsioni del web si riveleranno vere?

Amici 22, Samuele Segreto non va al serale?/ Emanuel Lo lo interroga con Megan Ria

© RIPRODUZIONE RISERVATA