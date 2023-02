Amici 22, Aaron in crisi: eliminato?/ “Ho paura di non riuscire a piacere..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere finisce in preda ad una crisi

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi e intanto Aaron Cenere finisce nel mezzo di una crisi personale e artistica. Così come evince al daytime di Amico 22 datato 13 febbraio 2023, il cantautore allievo di Rudy Zerbi al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi viene convocato dal mentore, in sala studio. E insieme a Rudy Zerbi ad accogliere il 18enne alla convocazione sono anche le altre due insegnanti di canto al talent, Lorella Cuccarini e Arisa, dal momento che hanno assegnato al giovane un compito. Ossia l’esecuzione vocale del brano Amati sempre, che vuole essere un invito destinato al cantautore a imparare ad amarsi. In sala prove Aaron svolge la prova e la supera, brillantemente, per poi finire in lacrime all’ascolto degli elogi delle insegnanti. “Questa é la strada” dichiara entusiasta ad Aaron la Cuccarini, e a farle eco é poi Arisa che si complimenta con Cenere dinanzi al prof che lo ha promosso nella scuola di Canale 5.

Amici 22, NDG minaccia il ritiro: rinuncia al serale?/ "Mi sento svalutato, non é..."

Rudy Zerbi elimina Aaron Cenere?

Dopodiché é il momento del dialogo intimista con Rudy Zerbi. Il talentscout ha ammesso ad Amici 22 un nuovo cantante, papabile concorrente al talent in sostituzione di uno dei suoi allievi, i quali sono oltre ad Aaron, Piccolo G e Jore. Che Aaron Cenere sia a rischio eliminazione, nonostante il doppio compito sia superato? “Ho paura di non riuscire a fare tutti contenti- ammette quindi la paura di non piacere, Aaron- dovrei amarmi di piú e credere di più in me e qua dentro é un bell’allenamento”. Insomma, bel al di là delle apparenze Aaaron non é una persona sicura di sé. Ma Rudy Zerbi lo sprona all’autoaccettazione, esortando l’allievo ad amarsi.

Amici 22, confronto Aaron Cenere e Maddalena/"Una 'bella che non balla'": web insorge

Aaron e il compito delle prof Arisa e Cuccarini, i dubbi di Jore e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici22! Guarda subito QUI 👇 https://t.co/wF35keqQmD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 13, 2023

“Amati sempre, vorrei che te lo scolpissi in testa…togliti la paranoia di dover piacere sempre a tutti”. Pronta é la replica del cantautore in crisi: “qua dentro stanno uscendo fuori tanti miei punti deboli”.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, gara inediti: Aaron Cenere schiera Baciami e ballami/ "Io playboy ma lei.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA