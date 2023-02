Amici 22, Aaron in preda alla crisi: eliminato e non al serale?/ “Non mi sento..”

Aaron Cenere é a rischio uscita da Amici 22 di Maria De Filippi? La crisi del cantante desta il dubbio…

Aaron Cenere potrebbe rivelarsi un nuovo eliminato, anche nell’ipotesi di un ritiro, ad Amici 22, dal momento che é in preda ad una forte crisi personale e artistica. Quando si é ormai ad un passo dal serale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, il cantautore di Universale nonché allievo nel circuito canto di Rudy Zerbi ad Amici 22, il biondo Aaron finisce in preda ad uno sfogo di crisi dell’io. Questo, peraltro, nel mezzo di una delle più grandi paure che lo mandano in ansia, ossia quella di non essere voluto bene. Uno sfogo intimista quello di Aaron Cenere, che ora desta la preoccupazione generale nei telespettatori attivi via social che il cantante sia prossimo al ritiro dal tablet show di Canale 5.

Amici 22, Aaron in crisi: eliminato?/ "Ho paura di non riuscire a piacere.."

“Non mi sento voluto bene – esordisce nello sfogo a caldo il 19enne, come emerge nel daytime di Amici 22, datato 23 febbraio 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity-, forse una fissa mia…”. E lo sfogo che potrebbe preludere ad un ritiro o all’eliminazione, dal momento che lui si direbbe in crisi, prosegue nella confidenza condivisa con il vocal coach in sala studio : ” vorrei dare e ricevere amore… forse non sono solo ma non mi sento voluto bene e penso sia la cosa più brutta”. E cosa abbiano capito i compagni di studio su di lui, é presto detto: “poco o niente, forse

quelli che più che parlano con me…Piccolo G penso abbia capito quanto io sia buono”.

Amici 22, NDG minaccia il ritiro: rinuncia al serale?/ "Mi sento svalutato, non é..."

Il web supporta Aaron Cenere di Amici 22

Nel frattempo, a margine della crisi che coinvolge Aaron ad Amici 22 di Maria De Filippi, il popolo del web si divide tra le reaction social più disparate. E perlopiù di supporto sono le stesse, destinate ad Aaron, nella speranza generale che lui possa confermarsi concorrente del talent, per l’accesso alla fase serale di Amici 22: “Ti vogliamo bene noi”, “Piccolo cuore di panna, ti abbraccerei forte”, si legge tra i messaggi dei fan rivolti al biondo di Amici.













© RIPRODUZIONE RISERVATA