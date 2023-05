Amici 22, Aaron meritava la finale?/ Arisa e Raimondo Todaro infiammano la polemica

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere é ospite a Verissimo: esplode la polemica web

É atteso ospite a Verissimo, l’eliminato alla semifinale di Amici 22, Aaron Cenere, e intanto sul conto del biondo cantautore di Universale si infiamma la polemica web con gli interventi di Raimondo Todaro e Arisa. Nelle ore che precedono la puntata finale di Amici 22, la cui messa in onda é prevista nella prima serata di domenica 14 maggio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, é in corso una serie di contestazioni social, in favore di Aaron e contro la produzione del talent show. Le stesse tacciano Amici di penalizzare il talento del biondo cantautore, dal momento che il giovane non é promosso all’upgrade di concorrente alla finale di Amici 22, per effetto delle votazioni dei giudici adibiti al serale del talent show, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré. E ad alimentare la polemica online sono gli endorsement di due celebri insegnanti di Amici, Raimondo Todaro e Arisa, ma non solo.

Il celebre scrittore Massimo Bisotti esprime tutta la sua stima professionale nutrita verso l’ospite a Verissimo (nella puntata di sabato 13 maggio 2023), Aaron, tra le righe riprese via social: “Caro Aaron, l’arte non è una moda, l’arte è capace di mantenere, di farci provare qualcosa. Esiste uno spazio ghiacciato nel nostro cuore dove difendiamo la parte migliore di noi per paura che venga scoperta e distrutta, ma in realtà siamo anche in attesa che qualcuno la scovi, rompa questo ghiaccio e ci riscaldi. Tu così giovane, ma così intenso, racconti che dolcezza, gentilezza e sensibilità forse non vanno più di moda, ma chi le possiede stravolge completamente la visione d’insieme. Il segreto è scovare la bellezza anche e soprattutto in mezzo allo squallore. Io ti voglio bene. Mi ricordi il mio piccolo me. Quel che ero. Mi ricordi l’amore e la sua capacità di insegnare a scrivere al coraggio. Il coraggio della felicità”.

Raimondo Todaro e Arisa rompono il silenzio social su Aaron Cenere

Poi, é la volta dell’insegnante di canto Arisa e l’insegnante di ballo Raimondo Todaro in attività ad Amici 22, che provano a rincuorare il cantautore ed ormai ex concorrente del talent di Maria De Filippi. “Tu sai. Dentro crepe nel mare. La meritavi anche tu, ti auguro di rimanere così come sei”, sono le parole social per Aaron, rilasciate da Raimondo Todaro. E del team TodArisa, che al serale di Amici ha fronteggiato la squadra di cui era membro Aaron, capeggiato dagli insegnanti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Arisa si aggiunge al coro dei fan di Cenere con il suo endorsement social: Piccolo grande Aaron Cenere, credo tu sia stato davvero un punto saldo di questo Amici. Spero tu possa continuare a comunicare attraverso la musica mostrando anche la tua persona e i tuoi valori. I giovani hanno bisogno di esempi come te. Sei buono, onesto, sincero, discreto ma non per questo non speciale. Un grande talento da coltivare. Ti auguro il meglio dal profondo del mio cuore. E grazie, perché mi hai fatto emozionare tante volte”.

