Amici 22: Aaron, Piccolo G e Mezkal fuori dal serale?/Zerbi li convoca: il ritiro

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron, Piccolo G e Mezkal non si confermano al serale?

Piccolo G, Aaron Cenere e Mezkal rischiano di non classificarsi come concorrenti al serale di Amici 22, dal momento che Rudy Zerbi li mette in discussione come talenti. Il talentscout e insegnante di canto ad Amici 22, Zerbi, non é certo di voler promuovere al serale del talent gli allievi promossi nella scuola più amata dagli italiani, anche a fronte dei risultati registrati dai concorrenti nell’andamento scolastico generale. Pertanto, Zerbi convoca Aaron Cenere, Piccolo G e la new entry al talent Mezkal per una interrogazione a sorpresa, che tuona come un fulmine a ciel sereno nel circuito canto.

“Cosa abbiamo in comune? -si chiede Mezkal, in presenza dei compagni di studio, Aaron e Piccolo G e il secondo replica -“il prof”, con il terzo che si dice certo che Zerbi voglia tracciare un bilancio per la selezione dei talenti da confermare al serale di Amici 22- “ci dovrà dire a questo punto del programma… é giusto che tiri le somme”. Aaron, non a caso, non riesce a contenere l’ansia: “mi sento male”. “Ragazzi non lo so, non so neanche io cosa stiamo facendo”, prosegue il confronto tra i tre allievi a rischio in vista del serale, con la new entry Mezkal che aggiunge “il nostro é stato fatto”. Piccolo G sembra quasi certo di non farcela, nel mezzo della selezione dei concorrenti da ammettere al serale. Il cantautore é certo di aver “cileccato” nella performance di interrogazione sulle note di Motocicletta, compromettendo così in definitiva il suo percorso scolastico avviato ad Amici 22. Questo peraltro, reduce dall’ultimo posto raggiunto nella rinnovata classifica della gara canto cover, stilata dai giudici Mr. Rain, Beppe Vessicchio e Sangiovanni alla nuova puntata domenicale del talent show. “Sapessi di essere scarso… un coglione…-si sfoga poi Piccolo G, palesando di non sentirsi immeritevole del serale, come potrebbe ritenerlo il talentscout-, il brutto é che io lo so di poterlo fare e bene…per poi finire così malamente un percorso di sette mesi… sapessi di essere uno scarso… il brutto é che io non lo so, non capisco perché mi perdo su ste stron*ate”. E quella che sembra essere una crisi sul nascere per Piccolo G, poi, prosegue ancora.

Rudy Zerbi provoca la crisi di Piccolo G, verso la scelta per il serale

Tanto che il cantautore di Acquario minaccia un ritiro dal talent, dal momento che sente di aver perso quota relativamente alla competizione tra i talenti in corsa nel circuito canto del talent: “non so se ce la faccio a continuare mi sa che é meglio…”. Ma Aaron blocca prontamente il compagno di squadra, Piccolo G, in preda al pensiero del ritiro: “ma così se Rudy cha un pensiero… é ancora peggio…”. Per Aaron é errato da parte di Piccolo G mettersi in discussione come talento, il che denoterebbe insicurezza e mancanza di autostima, soprattutto agli occhi del talentscout, Zerbi, che potrebbe decidere da un momento all’altro di procedere per l’eliminazione o sostituzione di almeno uno tra i suoi pupilli, in vista dell’atteso serale.di Amici 22.

Dopo l’incontro con il prof Zerbi Piccolo G reagisce così in casetta #Amici22 pic.twitter.com/9rglNZdkKq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 20, 2023













