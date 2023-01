Amici 22, accuse choc contro Wax dopo il Capodanno-gate/ Interviene il padre: “Ecco chi è realmente”

Amici 22, accuse choc contro Wax dopo il Capodanno-gate: parla il padre del cantante

Continuano le domande del pubblico di Amici 22 su quanto è realmente accaduto in casetta nella notte di Capodanno. In tanti si chiedono quali siano stati i gravissimo comportamenti avuti da alcuni ragazzi, che hanno causato l’eliminazione di due allievi oltre ad un fiume di critiche e una spaccatura nella classe. Si parla di noce moscata, di bullismo, ma nessuna di queste ipotesi è stata accertata e confermata.

Amici 22, Wax eliminato?/ Arisa: "Il successo dell'artista é il valore persona"

Intanto un fiume di critiche ha invaso Wax, coinvolto nel provvedimento e definito da Arisa “il capobanda” del fattaccio accaduto. La stessa Maria De Filippi lo ha rimproverato in diretta ad Amici, mostrandosi insofferente ad alcuni atteggiamenti. Nelle ultime ore a difesa di Wax sono allora intervenuti alcuni parenti: prima il fratello maggiore, poi anche suo padre.

Amici 22: Angelina prima, la "noce" premia Wax e Tommy/ La classifica Generazione Z

Fiume di critiche per Wax: la difesa del padre

Su TikTok è apparso un video messaggio del padre di Wax che, cercando di difendere suo figlio, svela di alcune accuse choc che il ragazzo avrebbe ricevuto. “Chi è realmente Wax? Tre anni fa di notte, verso le 3, Wax entra nella mia camera, mascherato da rapinatore con una pistolina giocattolo di quando era bambino, e mi disse: ‘Alzati e fammi una pasta al tonno, o ti riempio di piombo’.” – inizia così il racconto del papà di Wax, che continua -“Io naturalmente mi sono alzato e sono andato in cucina con le mani alzate a mettere l’acqua. Quando arrivammo in cucina dissi: ‘Ma scusa se ho le mani alzate come faccio a mettere l’acqua? Dammi la pistola e mettila tu’. Lì scoppiammo a ridere per un quarto d’ora. Ecco chi è Wax. È una persona con una tale fantasia, come non ne ho mai viste. Lui è così, vive nei sogni. Ma io lo invidio. Wax non è uno stupratore come alcuni hanno scritto, è un ragazzo di 20 anni. Che vi devo dire? Viva Wax.” Mentre l’uomo difende suo figlio, arrivano però altre indiscrezioni e rivelazioni sul Capodanno gate!

LEGGI ANCHE:

Amici 22, anticipazioni 15 gennaio: Tommy eliminato choc/ Ramon non più al serale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA