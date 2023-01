Amici 22, al serale ci saranno nuove squadre di insegnanti?/ L’indiscrezione

Amici 22, nuove squadre potrebbero essere formate? I rumor dal web

Il serale di Amici 22 è sempre più vicino e gli allievi dovranno mettercela tutta per entrare nella fase finale del programma. Nonostante non ci sia una data precisa, sul web si parla di marzo come periodo per questo evento molto atteso del dating show.

I più curiosi si domandano quali saranno i giudici e, soprattutto, come saranno composte le squadre per il serale di Amici 22. Secondo un’indiscrezione di Blasting news, Maria De Filippi avrebbe intenzione di rimescolare le carte in tavola con nuove coppie di insegnati: “Dopo due anni in coppia con Zerbi, la prof Celentano potrebbe ritrovarsi contro il suo ex collega, il quale potrebbe finire in squadra con Emanuel Lo. Lorella Cuccarini, invece, potrebbe ritrovare il suo collega Raimondo Todaro, visti i fasti dello scorso anno, quando per la prima volta hanno gareggiato insieme al serale.” Le squadre sarebbero, dunque, composte: Alessandra Celentano e Arisa, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e Rudy Zerbi ed Emanuel Lo.

Amici 22, quali saranno i giudici del serale? Ecco il punto della situazione

Amici 22 è sempre più vicino al serale, fase finale e più attesa del talent show condotto da Maria De Filippi. In tanti si chiedono quali potranno essere i giudici di questa edizione, purtroppo però l’unica notizia di cui si è a conoscenza è chi non ricoprirà questo ruolo.

Stefano De Martino è sempre più impegnato lavorativamente in Rai, di conseguenza è quasi escluso che possa partecipare come giudici al serale di Amici 22. Emanuele Filiberto ha dato forfait dichiarando: “C’è un momento per tutto, diciamo che ad Amici abbiamo già fatto due anni. Credo che la prima volta sia stata la prima volta che una giuria abbia avuto la riconferma. Piacerebbe forse trovare dei progetti interessanti. Bisogna vedere. Per il momento lavoro molto in America“. L’unico che non ha rilasciato dichiarazioni in merito è Stash dei The Colors, che effettivamente potrebbe tornare in veste di giudice.

