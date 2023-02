Amici 22, al via la gara canto per un inedito/ Angelina vincitore: la reazione di Wax

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango si aggiudica la vittoria della gara inediti e…

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con una gara inediti che vede primeggiare Angelina Mango, a discapito del resto dei concorrenti nel circuito canto del talent show. Questo é quanto si apprende dalle ultime anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV, relative alla nuova puntata puntata domenicale di Amici 22, registrata ma che non in onda il 26 febbraio 2023. Questo, nel segno del lutto nella casa di trasmissione di rete del talent -Mediaset- per la morte del compianto Maurizio Costanzo, consorte e coniuge della conduttrice di Amici. Insieme a lei Maurizio Costanzo é tra i fondatori dell’agenzia di produzione di popolari format, oltre ad Amici 22 come Uomini e donne e C’é posta per te, la Fascino, e non a caso per i tre summenzionati programmi é in corso lo stop della messa in onda con annessa polemica web dei telespettatori che non troverebbero sensata la slittamento dei programmi registrati a data da destinarsi. Tuttavia, alla nuova gara inediti, nella puntata domenicale di Amici 22 con ospite in studio il giudice Charlie Rapino, i cantanti concorrenti sono chiamati ad esibirsi sulle note dei nuovi inediti per la produzione di un nuovo pezzo in collaborazione con i producer del momento. E al termine della gara inediti, si rileva l’ordine di arrivo che vede primeggiare Angelina Mango che canta Ti chiedo scusa amore mio, accompagnandosi al piano. “Charlie le ha detto che il brano è un pezzo che dura nel tempo -si apprende dalle anticipazioni TV-, un pezzo purosangue”. Angelina Mango, quindi, si aggiudica la produzione di un nuovo inedito e l’ex nemico giurato e ora compagno di studio intimi ad Amici 22 Wax, ha una reazione curiosa: si guarda il tatuaggio, nell’udire la sentenza che decreta il trionfo della compianta figlia d’arte di Pino Mango. Ma le sorprese non finiscono qui. Perché, ad ottenere la produzione di un nuovo inedito, sono inoltre anche Aaron Cenere e lo stesso Wax. Ma cosa anticipano, nel dettaglio, gli spoiler di Amici 22?

La classifica della gara canto di inediti vede dopo Angelina Mango, gli Amici 22:

-Aaron Cenere si classifica secondo: canta Mi prenderò cura di te: Rapino ammette che quando lo guarda gli vengono in mente i Vichinghi;

-Wax terzo: canta Grazie;

– Federica Andreani quarta: canta Scivola;

-Cricca quinto: canta l’inedito che si chiama Australia ed è dedicato all’amata ballerina conosciuta nella scuola, Isobel Fetiye Kinnear. Per Rudy Zerbi e Rapino si tratta di un pezzo che sa di scontato e banale. Nell’inedito Cricca inserisce una mention che suona come una frecciatina al professore di canto avverso, Rudy Zerbi, che gli dice che indossa delle maschere nell’arte. Insomma, vi é una sorta di dissing. E quando Rapino chiede a Cricca dove sia l’Australia nel suo brano ammettendo di bocciarlo per i suoi gusti musicali, Cricca replica sibillino ammettendo la speranza nutrita sul consenso dei fruitori di musica rispetto al brano. E Rudy si palesa del tutto indispettito con il suo dissenso al brano.

-Niveo sesto: canta il nuovo inedito, ma a Charlie Rapino e Rudy non piace. “Rudy sentenzia dichiarando che sembra uno di quei pezzi di quando vedi i ragazzini nei concerti che accordano la chitarra”;

-NDG settimo e ultimo: non presenta un inedito nuovo di zecca, realizzato come i cantanti compagni in corsa ad Amici 22.

