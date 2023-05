Amici 22, Alessandra Celentano:”Mattia Zenzola? Questo suo aspetto..”/ Il dietrofront

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano rompe il silenzio su Mattia Zenzola: il dietrofront inaspettato

A poche ore dalla finale di Amici 22, il ballerino tra i finalisti in corsa, Mattia Zenzola, torna al centro dell’attenzione mediatica per la clamorosa attestazione di stima e affetto di Alessandra Celentano. Quest’ultima, insegnante di ballo in attività, per diversi mesi a lui avversa, chiamata ad un giudizio in previsione della puntata finale di Amici 22 inaspettatamente registra una sentenza positiva su Mattia Zenzola.

“Mattia fondamentalmente mi è sempre piaciuto -svela senza filtri né giri di parole la nipote del Molleggiato Adriano Celentano, dopo aver rilasciato diverse critiche sul conto del pupillo dell’insegnante di ballo rivale Raimondo Todaro, ad Amici 22 -, ho sempre visto un bellissimo potenziale. Mi piace come persona. Lui è buono, gentile e puro”. E l’attestazione di stima personale e professionale nutrita verso il ballerino finalista, poi, prosegue ancora: “Questo suo aspetto mi è sempre piaicuto di Mattia. È un grande lavoratore, è un ragazzo che si impegna tantissimo e sono contenta del lavoro che sono riuscita a fare con lui”.

Mattia Zenzola vincitore alla finale di Amici 22?

Il riferimento é quindi anche alla disponibilità del ballerino palesatasi a delle ore di lezione extra con la Celentano, nel percorso di studio della danza avviato sotto l’ala protettrice di Todaro, prima ad Amici 21 e poi ad Amici 22. “Nel suo stile non ho mai obiettato -conclude la Celentano sul ballerino di latino ritiratosi da Amici 21 per un infortunio, poi tornato al talent show, per l’edizione di Amici 22-, in generale è un ragazzo che ha qualità. Avrà un bel percorso lavorativo e glielo auguro davvero”.

Una dichiarazione di riconoscimento al talento per Mattia, quest’ultima, che potrebbe preludere alla vittoria del titolo di vincitore finale di Amici 22 per il giovane latinista. Che sia Zenzola ad agguantare il montepremi finale di Amici?

