Amici 22, Alessio Cavaliere eliminato?/ Celentano lo sfida sui tacchi e…

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere é a rischio? Arriva il compito di Alessandra Celentano

É una new entry ad Amici 22 e, al debutto TV, già si impone come primo nella classifica ballo, anche se ora per Alessio Cavaliere i fan temono il rischio di un’eliminazione al talent. Il motivo alla base della preoccupazione generale sollevatasi su Alessio Cavaliere, il nuovo ingresso nel circuito dei concorrenti ballerini in corsa per il montepremi del talent? Una sfida personalizzata pensata per lui dalla maestra di danza classica Alessandra Celentano. Una choreo che lo mette in discussione come danzatore e a dura prova “heels”, sui tacchi: ” Alessio é arrivato il momento del tuo primo compito – si apprende nel videomessaggio che la Celentano gli riserva nel daytime di Amici 22 datato 6 febbraio 2023-, una coreografia sui tacchi…ci saranno difficoltà, ma con la forza, dinamica e movimento penso possa riuscirti bene”. A detta dell’insegnante, la sfida lanciata ad Alessio Cavaliere é volta a spronarlo a sfoderare le sfaccettature del suo talento artistico in quanto ballerino e in fatto di versatilità nel modern. Questo, ben oltre quindi l’impostazione formativa acquisita dal napoletano nella categoria hip hop della danza.

La reaction di Alessandro Cavaliere al compito di Alessandra Celentano

Ma come reagisce Alessio Cavaliere alla sfida Celentano, che potrebbe compromettere il suo percorso tv, anticipandolo come il nuovo eliminato, ad un passo dal serale del talent?

“L’ho presa bene sotto il lato emotivo -svela intanto il napoletano, particolarmente amato dal pubblico di Amici 22 tra i concorrenti in corsa al talent, per poi proseguire nelle prove di ballo per la puntata domenicale -, la maestra mi sta spronando per farmi uscire figo, anche perché in fase quasi-serale c’è bisogno di fare vedere la versatilità”.

