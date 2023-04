Amici 22, Alessio Cavaliere fuori dal serale: é polemica/ Talent lo premia

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere al centro della polemica sul talent: c’entra l’eliminazione subita al serale

Nell’attesa generale dell’occhio pubblico per il quinto serale di Amici 22 di Maria De Filippi, é in corso una polemica su Alessio Cavaliere. Tra i telespettatori del talent show attivi online c’é chi proprio non accetta che il ballerino di hip hop sia stato decretato come l’eliminato al quarto serale di Amici 22, nonostante il suo manifesto talento versatile nei vari generi di danza e le capacità notevoli da lui maturate negli anni nello stile che lo rappresenta, l’hip hop.

E non a caso fioccano online le contestazioni social dei fan che tacciano il talent, in particolare i giudici adibiti alle votazioni al serale in corso di Amici, di aver penalizzato un talento poliedrico e meritevole della finale all’orizzonte. Tuttavia, così come si apprende dal sito di streaming free Mediaset infinity, con la complicità della produzione il talent show di Amici 22 di Maria De Filippi assegna al ballerino napoletano uscente, eliminato al quarto appuntamento serale, un riconoscimento importante al talent nel ballo. Si tratta del premio Marlú, che viene conferito ai talenti ballerini e cantanti eliminati nel corso della competizione del talento di Amici, che intanto si avvicina sempre di più alla puntata della finale.

Amici di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere riceve il premio Marlú dopo l’eliminazione

Un appuntamento imperdibile si preannuncia essere quest’ultimo, in occasione del quale sono previsti oltre al ritiro del montepremi -messo in palio per il primo classificato e vincitore finale del talent show- anche degli altri riconoscimenti di merito al talento, per i concorrenti che abbiano ottenuto la promozione all’upgrade di finalisti di Amici 22.

Il premio Marlú, conferito all’eliminato Alessio Cavaliere come gli altri al serale di Amici 22, é stimato del valore di 7mila euro in gettoni d’oro.

