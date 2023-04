Amici 22, Alessio Cavaliere nel corpo di ballo? / La proposta dopo la polemica

Amici 22, l’eliminato Alessio Cavaliere é atteso a Verissimo

Alessio Cavaliere, atteso ospite a Verissimo, é uno tra i preannunciati nuovi ballerini professionisti nel corpo di ballo di Amici 22 di Maria De Filippi, dopo l’eliminazione dal talent show. Ebbene sì, una nuova esperienza formativa nel ballo é prevista all’orizzonte per il ballerino di Napoli ed eliminato al quarto serale di Amici 22, sulla scia dell’accesa polemica web che vede i fan del giovane muovere una dura accusa al talent show di Maria De Filippi. Nel dettaglio, gli utenti critici tra i telespettatori attivi online segnalano che a differenza di altri eliminati, quali i ballerini Megan Ria e Samuele Segreto, Alessio Cavaliere non abbia ricevuto alcun riconoscimento di merito al talento nel ballo e in valore di borsa di studio, da parte del talent show di Canale 5. Megan e Samuele, al momento della loro uscita di scena, ricevevano la comunicazione del conferimento di Amici 22 di una borsa di studio erogata per un periodo di formazione della propria categoria, da tenersi a New York, nel vecchio continente. Questo, oltre il premio Marlú del valore di 7mila euro, che il il talent conferisce ad ogni eliminato alla fase serale di Amici 22 in corso e che sarebbe quindi spettato anche ad Alessio Cavaliere.

La voce incessante sulla scia della polemica

Tra le contestazioni in atto, nel web, c’é chi taccia Amici di non riconoscere il giusto valore al talento del ballerino di hip hop, atteso come ospite nella puntata datata 15 aprile 2023 di Verissimo, e chi persino accusa il talent show di assumere una condotta “razzista” verso il napoletano, per il discusso mancato conferimento di una borsa ad Alessio. “Avete dato una borsa di studio a chiunque sia uscito e ad Alessio niente? Mamma mia che circo!”, si legge tra le critiche social più aggreganti mosse contro Amici di Maria De Filippi.

Ma la produzione del talent show potrebbe avere in serbo per Alessio Cavaliere un nuovo ruolo all’orizzonte. Secondo la chicca di gossip ripresa da Anticipazioni TV, nel dettaglio, il napoletano potrebbe rivelarsi protagonista di una re-entry al talent show che lo ha reso celebre agli occhi dei telespettatori, nel ruolo di ballerino professionista nel corpo di ballo di Amici. Il che potrebbe avere inizio in prova ad Amici 22 e in postazione fissa a partire dall’edizione Amici 23 del talent in partenza a settembre 2023.

Che Alessio Cavaliere stia testando il terreno per prepararsi al preannunciato nuovo ruolo ad Amici, non può dirsi un’ipotesi azzardata.

