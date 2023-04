Amici 22, Alessio Cavaliere: “Non é la fine, ma..”/ La reazione all’eliminazione

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere é l’eliminato al quarto serale

Si preannuncia un nuovo inizio all’orizzonte per Alessio Cavaliere, l’eliminato al quarto serale di Amici 22 di Maria Filippi, per molti spettatori del talent, del tutto inaspettato. C’é chi tra i fan avrebbe sperato in una qualificazione del ballerino napoletano di hip hop alla finale di Amici 22, una speranza che si é spenta con la decretazione come eliminato dal talent show, di Alessio, stabilita dalle votazioni dei giudici adibiti all’appuntamento serale del sabato sera di Amici 22: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré. Tuttavia, al di là del fatto che sia sfumato il sogno di agguantare la vittoria del circuito ballo e quella del montepremi finale, Alessio Cavaliere si dichiara fiero del percorso vissuto al talent show di Maria De Filippi, dal traguardo dell’ingresso nella celebre scuola dei talenti fino all’uscita di scena, che ha segnato la puntata serale dell’8 aprile 2023 e che lui definisce “un nuovo inizio”: ” Quando sono entrato ero spiazzato, non sapevo dove mettere le mani e dove potevo arrivare-aggiunge ai microfoni dell’intervista post talent -.Ero senza aspettative. Da subito sono stato accolto in maniere magnifica dai ragazzi e mi sono subito sentito legato a tutti”, un intervento che rilascia incalzato in una reaction a caldo da Witty TV, subito dopo l’eliminazione ad Amici 22.

Alessio Cavaliere é fiducioso in vista del futuro

Al vecchio sé, l’Alessio che non avrebbe mai creduto di poter avere accesso ad Amici 22, oggi direbbe: “Forse un pò ce l’hai fatta… È stato già un traguardo prendere quella maglia, non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto. Sono soddisfatto di mese stesso, se mi guardo dentro dico “bravo, complimenti”. Da domai mi rimetto in gioco e non mi fermo più”. Quindi, non intenderà di certo fermarsi, con l’attività di ballerino intrapresa ad Amici 22, anche se all’apparenza subirebbe una battuta d’arresto con l’eliminazione: “Non è stata una fine, ma l’inizio di qualcosa altro”.

Insomma, sembra chiaro che Alessio Cavaliere sia fiducioso di poter avviare un futuro lavorativo, da ballerino, anche grazie all’esperienza maturata al talent show. Chissà, quindi, quali sorti lo attendono.

