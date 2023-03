Amici 22, Alessio Cavaliere piange: teme Samuele Segreto ed é eliminato?/ “Come fa?”

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere é a rischio eliminazione? Il ballerino é in preda ad una crisi

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Alessio Cavaliere che si direbbe in crisi e a rischio eliminazione, anche per via di Samuele Segreto, diretto competitor, in quanto entrambi rappresentanti nel ballo della categoria hip hop. Così come si rileva alla visione del rinnovato daytime di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 7 marzo 2023, Alessio Cavaliere finisce in balia delle lacrime, nel mezzo di uno sfogo condiviso nella casetta che accoglie i talenti del talent show.

In confidenza con alcuni compagni di studio, nella camera condivisa da roomate insieme a quest’ultimi, la new entry nel circuito ballo di Amici 22, quindi, dà libero sfogo alle insicurezze. “Non riesco a imparare le choreo, sono troppo esigente forse…-lamenta il ballerino originario di Napoli, indicato dalle ultime anticipazioni TV come uno dei 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 22 in partenza il 18 marzo 2023-, non so forse stabilire il tempo per fare bene le cose”. Quindi, il confronto nel mezzo della crisi, per Alessio Cavaliere, prosegue, al di là delle anticipazioni che lo danno per promosso alla fase TV serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Spoiler TV, che potrebbero essere smentiti con l’eliminazione o il ritiro inaspettati del ballerino, finito in crisi: “vorrei che riuscissero subito le coreografie e prima di me Samu stava provando e mi sono chiesto: ‘come ca**o ha fatto a impararla in due fasce?'” .

Alessio Cavaliere accende la sfida con Samuele Segreto: che succede prima del serale di Amici 22?

Insomma, il ballerino originario di Napoli e new-entry nel circuito danza di Amici 22 sembrerebbe temere il confronto con il competitor veterano al talent, Samuele Segreto. Quest’ultimo, così come Alessio, é dato tra i 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 22. E, intanto, l’altro seralista annunciato, Ramon Agnelli, consola Alessio, esortando il napoletano a valutare un dato oggettivo: ossia, che ognuno abbia i suoi tempi, anche relativamente all’apprendimento nello studio della danza.

Alessio ha un momento di crisi a lezione e tornato in casetta si confida con i compagni #Amici22 pic.twitter.com/kqwpc1g7ZN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 7, 2023













