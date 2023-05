Amici 22, Alessio Cavaliere:”Volevo smettere di ballare…”/ “Sogno un tour all’estero”

Alessio Cavaliere e il rapporto con la fama dopo Amici 22: “All’inizio era un po’ strano, ora…”

Amici di Maria De Filippi è da sempre un programma che si profila come vera e propria anticamera del successo; dalla scuola più seguita d’Italia sono passati giovani talenti poi diventati grandi artisti, tanto nel ballo quanto nel canto. L’edizione di Amici 22 è stata vissuta da tanti giovani che sicuramente avranno un futuro florido e tra questi senz’altro spicca Alessio Cavaliere. Il ballerino è stato uno degli ultimi ad abbandonare il programma nel corso del Serale e in un’intervista per SuperGuida TV ha rivelato diversi particolari tra ambizioni future ed esperienze passate.

“Da quando sono uscito da Amici è stato tutto diverso; sto vivendo una nuova normalità in maniera completamente diversa, tutto questo è bellissimo! Ho sentito sin da subito l’affetto e il calore delle persone, il loro supporto era arrivato già all’interno della scuola di Amici”. Inizia così l’intervista di Alessio Cavaliere, tanto soddisfatto dell’affetto ricevuto quanto euforico per la nuova realtà che si appresta a vivere. “All’inizio era un po’ strano per me, è una cosa nuova ricevere tanti messaggi da persone che non conosco, è una bella emozione“.

Alessio Cavaliere e il pensiero di lasciare la carriera da ballerino: “Il mio corpo non era all’altezza…”

Alessio Cavaliere, nel corso dell’intervista per SuperGuida TV, entra poi nel merito dell’arduo compito di farsi largo ad Amici 22 entrando a gara in corso. “E’ stato difficile perché si affronta un’esperienza totalmente nuova e poi perchè comunque era una classe già consolidata da diversi mesi; il mio ingresso è stato inaspettato. Volevo dare il massimo sin da subito, perchè mancavano poche puntate al Serale. Sono felice di come sono andate le cose”. Nel prosieguo dell’intervista Alessio Cavaliere ha avuto modo di accennare anche ad un momento difficile del suo passato, già svelato ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo.

“La crisi per il mio aspetto fisico? Quel periodo è dato dal pensiero di non voler più ballare perché pensavo che il mio corpo non era all’altezza di quei ballerini che avevano un corpo statuario… Iniziai a non ballare più”. Spiega così quel difficile momento di accettazione personale Alessio Cavaliere, che poi aggiunge: “Quello che mi ha fatto tornare a ballare è l’unicità di ogni singolo ballerino; ognuno è a suo modo unico, sia per quello che riguarda la corporatura sia per quello che riguarda il modo di ballare, ho iniziato a lavorare su me stesso e a riprendere la mia vita e la mia passione in mano”.

Alessio Cavaliere ad Amici 22, il rapporto con Mattia e Maria De Filippi: “Lei è straordinaria!”

Nel corso dell’intervista per SuperGuida TV, Alessio Cavaliere – ex allievo ad Amici 22 – ha avuto modo di svelare anche le sue aspettative per il futuro, tra ambizioni e sogni. “Amici ti apre un mondo di tante opportunità, è indubbiamente una vetrina importante ma non voglio mettere nessuna aspettativa in conto. Le opportunità voglio crearle, più che aspettarle“. Per il futuro invece il ballerino rivela: “Mi piacerebbe molto fare un’esperienza all’estero, magari con il tour di un cantante. Credo che sarebbe una bella esperienza, sto cercando di partecipare a diverse audizioni“.

Sul finire dell’intervista, Alessio Cavaliere ha volto poi l’attenzione nei confronti di un particolare legame nato all’interno della scuola di Amici 22. “Con chi ho legato di più? Sicuramente Mattia, è stato un ottimo compagno di viaggio; si stava molto tempo insieme, abbiamo condiviso molte cose. Anche con Samu, che già conoscevo prima di Amici, dentro la scuola abbiamo avuto modo di conoscerci meglio”. Non manca chiaramente anche un pensiero a Maria De Filippi: “Maria è stata una scoperta, guardandola sempre in tv non riesci a immaginare cosa c’è dietro e che persona è. Una donna eccezionale, straordinaria!”.











