Amici 22, Alessio e Paky eliminati e non al serale?/ Celentano li convoca..

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano interroga Alessio e Paky: che succede prima del serale?

Diventa infuocatata la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi nel circuito ballo, dove Alessandra Celentano indica Alessio Cavaliere e Paky come possibili eliminati. Ad un passo dal serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, la maestra di danza classica intende convocare i due allievi tra le new entries nel circuito ballo, per verificare se Alessio e Paky siano all’altezza di confermarsi come concorrenti con l’ambita maglia di accesso alla fase tv “Golden”. Così come si evince al rinnovato daytime di Amici 22, datato 22 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

“Vi voglio vedere ballare insieme per delle valutazioni- esordisce nella convocazione dei ballerini nello studio TV di Amici 22, parlando ad Alessio Cavaliere e Paky-, so che siete bravi in hip hop, voglio vedere un modern contaminato”. L’interrogazione chiama i due ballerini di categoria hip hop ad una performance di danza moderna con delle contaminazioni stilistiche. Ma quali sono i risultati? Che i due giovani concorrenti new entries possano rivelarsi eliminati al talent, prima del via al serale?

Il mondo del web si divide, rispetto al rischio che corrono Alessio e Paky

Nel frattempo, l’opinione dei telespettatori attivi online si divide via social, a fronte della messa in discussione che vede i ballerini napoletani a rischio eliminazione ad Amici: “Meritano entrambi il serale. Non scherziamo dai”, si legge tra i commenti social degli utenti, “Alessio vola quanto balla, elegante pulito e leggerissimo”, e poi ancora “Ora devono cominciare con ste sceneggiate e fino al serale semineranno il panico, bravissimi entrambi…”. E non manca l’ipotesi sollevata da chi vedrebbe Alessandra particolarmente propensa all’eliminazione di Paky, per via di alcuni precedenti di ordine disciplinare: La Cele ancora nerahhh per il “sei scema” alla giudice Rossella Brescia e per quello che ha detto alla compagna ballerina Maddalena Svevi (il riferimento é all’accusa di essere una ragazza dalle facili avances agli uomini)”.

La produzione su richiesta della maestra Celentano convoca Alessio in studio per un confronto con il suo allievo Paky #Amici22 pic.twitter.com/mTkWRMkWOc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 22, 2023













