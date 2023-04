Amici 22, Alessio: esplode il triangolo con Samu e Paky/ Web in tilt per la reunion!

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto, Alessio Cavaliere e Paky Brunetti si rivedono

É virale nel web l’immagine-story che vede immortalati gli ormai ex concorrenti di Amici 22, Samuele Segreto AKA Samu, Alessio Cavaliere e Pasquale Brunetti in arte Paky in un triangolo d’eccezione. Il triangolo social che ora manda in visibilio i fan del talent show di Maria De Filippi attivi nel web, in un tripudio di interazioni online tra i commenti degli utenti più disparati, si registra dopo le eliminazioni dei tre ballerini ad Amici 22. Il motivo della reunion tra i ballerini, con i tre che si palesano vicini e complici?

Paky al secolo Pasquale Brunetti veniva eliminato nel pre-serale, non riuscendo quindi ad accedere alla fase serale del talent show in corso. Samuele Segreto e Alessio Cavaliere sono i rispettivi eliminati al terzo e quarto serale di Amici 22 di Maria de Filippi. Le tre uscite di scena sono al centro di una polemica web, che vede i fan dei tre ballerini muovere contestazioni contro il talent, per non aver dato il giusto valore al talento dei beniamini.Ma oltre a vitto e alloggio nella casetta dei talenti concorrenti unitamente alle lezioni di ballo, tra i ritrovati ex Amici, da parte del talent gli ex seralisti Samuele e Alessio ricevono anche il premio Marlú del valore di 7mila euro, conferito come riconoscimento del merito al talento. Discorso a parte per Paky, come Alessio originario di Napoli ed elemento controverso del talent show, che secondo i fan non sarebbe stato promosso al serale di Amici 22 per via di una condotta ritenuta in generale un po’ sopra le righe e fumantina.

Esce in tutte le sale il film con Samuele Segreto

E l’occasione della reunion del trio di Amici 22 é l’uscita del primo film realizzato come regista da Giuseppe Fiorello, Stranizza D’Amuri. Una pellicola cinematografica incentrata sulla storia di un amore tra due ragazzi tormentata e che vede nel cast degli attori protagonisti anche il ballerino e talento poliedrico di Amici 22, Samuele Segreto.

I tre ex Amici 22 si rivedono, così, a Napoli, alla tappa partenopea del tour promozionale di Stranizza d’amuri, il nuovo film uscito in tutte le sale cinematografiche. E il “triangolo” di ballerini, intanto, manda il web in tilt, a suon di like, commenti e condivisioni di consenso dei fan, per la reunion dei tre ballerini.

