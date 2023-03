Amici 22: Alessio, Samuele, Mattia, Federica e Wax sono al serale/ Le reazioni

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax e Mattia tra i concorrenti ammessi al serale

Quando ormai manca sempre meno alla data del via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Wax, Federica, Samuele, Alessio e Mattia festeggiano il ritiro dell’ambita maglia dorata. I summenzionati allievi, tra i cantanti e ballerini in corsa per il montepremi del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, come emerge al daytime di Amici 22 del 7 marzo 2023, celebrano il loro traguardo. Accade nelle ore che seguono alla comunicazione della promozione di cui i giovani sono beneficiati da parte degli insegnanti di canto e ballo, che li dà come confermati concorrenti con la facoltà di accesso al serale in partenza con la prima puntata il 18 marzo 2023.

“Complimenti, bravi tutti!”, é il coro all’unisono a cui danno voce gli ufficializzati nuovi concorrenti ammessi al serale di Amici 22. Wax, Federica Andreani, Samuele Segreto, Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere dovranno, però, difendere la maglia dorata fino all’ultima puntata pre-serale del 12 marzo, mentre queste possono essere messe in discussione, in primis da parte dei professori di ruolo al talent show targato Mediaset. E, intanto, mentre tira aria di festeggiamenti nella casetta dei talenti, per il traguardo raggiunto dai nuovi seralisti promossi ad Amici 22, con la possibilità che la produzione concede loro di dare la bella notizia ai propri cari, l’opinione dei telespettatori attivi via social si divide.

Mattia Zenzola é il candidato favorito dal pubblico alla vittoria di Amici 22

Tra le annesse reaction più disparate, in particolare, emerge che tra i favoriti per il supporto da parte dell’occhio pubblico anche in prospettiva della vittoria del talent, vi sia indubbiamente Mattia Zenzola. Il che si rileva alla luce di un notevole volume di interazioni social di consenso a beneficio del ballerino.

“Grandiiiiiiii e forza sempre Mattia, qui siamo tutti fieri di te”, si legge tra i commenti più aggreganti del web”. “Orgogliosissimi di te Mattia” si legge poi tra le altre manifestazioni di supporto.

E a quanto pare, stando alle ultime anticipazioni TV fornite da Superguida TV e Amici news, a Mattia Zenzola, Alessio Cavaliere, Wax, Federica Andreani e Samuele Segreto sono destinati ad aggiungersi altri ben 10 elementi, per un totale di 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 22.

