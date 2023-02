Amici 22, Alessio vince la gara ballo: Mattia non va al serale?/ La classifica

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere sbaraglia la concorrenza nel ballo: la classifica della gara dei ballerini con Mattia Zenzola…

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Alessio Cavaliere che batte tutti nel ballo, anche Mattia Zenzola. Quest’ultimo pur essendo dato per favorito tra i concorrenti ballerini, alla vittoria finale, come emerge dall’ultimo sondaggio di Reality House indetto sul vincitore finale, non risulta il primo classificato al termine della rinnovata gara di ballo di Amici 22. La stessa si disputa in occasione della nuova puntata del talent, la cui messa in onda prevista per il 26 febbraio 2023 slitta, intanto, a data da destinarsi, nel lutto per la morte del consorte della conduttrice Maria De Filippi. E, stando alle annesse anticipazioni TV targate Amici news e Superguida TV, vede i concorrenti ballerini posizionarsi nel seguente ordine di arrivo. Come da relativa classifica stilata dagli ospiti in studio e giudici, Veronica Peparini, Samanta Togni, Virna Toppi:

– Alessio Cavaliere: primo classificato, balla Let me love you e Quelli come noi, in una prova dimostrata da Giulia Stabile. É il primo ad ottenere la maglia di accesso al serale, tra le new entries nel ballo di Amici 22;

-Samuele Segreto secondo, ma primo nella classifica generale stilato dai professori di ballo: balla Run It e Shape of my heart;

–Mattia Zenzola terzo classificato: l’insegnante Raimondo Todaro, complice il terzo podio raggiunto dall’allievo, lo chiama a ballare due volte per poi conferirgli la maglia dorata di accesso al serale di Amici 22. Il maestro sottolinea per lui che si sarebbe meritato il Serale anche l’anno scorso, prima del suo ritiro per infortunio, dal talent show.

Le altre posizioni nella classifica della gara di ballo targata Amici 22

-Megan Ria quarta: balla Bitch better have my money. Veronica Peparini ammette che lei sia bella, il che é un valore aggiunto, peraltro la giovane a detta dell’esperta é molto credibile nella danza;

-Paky quarto: balla una choreo modern sulle note di Ma lo vuoi capire? di Tommaso Paradiso. La Peparini gli confessa di ritenere il suo movimento copiato da altri artisti e a detta dell’esperta lui dovrebbe cercare la sua identità artistica;

-Benedetta Vari quinta: Samantha Togni le confida di trovarla troppo somigliante a Francesca Tocca quando invece vorrebbe che si differenziasse dalla ballerina professionista nel corpo di ballo di Amici 22. La allievi latinista balla un paso doble con Umberto Gaudino, anche lui professionista nel corpo di ballo di Amici 22.

-Samuele Segreto sesto– al di là della posizione in classifica, nel ballo, l’insegnante Emanuel Lo gli conferisce la maglia di accesso all’imminente serale di Amici 22. L’attesa fase TV del talent, presumibilmente, é in partenza dalla primavera 2023 di Canale 5.

