A dispetto del giudizio avverso di chi lo ritiene l’anti-talento tra i concorrenti in corsa alla finale di Amici 22, Wax é promosso all’upgrade dui finalista,prossimo al rilascio del primo EP in musica. Per la gioia dei fedeli supporters, in primis i genitori che lo sostengono nel sogno di fare arte, Wax debutta al secondo posto nella classifica della sezione CD e vinili dei bestseller su Amazon Italia, con i soli preorders del primo EP eponimo, lanciato alla sua partecipazione ad Amici 22. Accade nelle ore che anticipano la messa in onda della finale di Amici 22, prevista per il 14 maggio 2023. E, nel frattempo, tra le mura della scuola dei talenti scoperti da Maria De Filippi il cantautore dai capelli rossi riceve una dedica dei genitori.

Si tratta di una duplica sorpresa, che riservano a Wax la mamma e il papà, presenziando in coppia nello studio TV del talent show, che ora rende il giovane cantautore popolare agli occhi del pubblico televisivo. L’emozione provata da Wax, alla visione dei genitori é palpabile, tanto che le immagini del momento surprise commuovono i telespettatori internauti, come emerge nell’annesso sentiment generale che sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi registra un innumerevole quantità di interazioni social tra consenso e commozione.

Wax é un popolare figlio d’arte: la rivelazione inaspettata

Nel mezzo del travolgente momento TV non mancano, inoltre, dei succulenti particolari che finiscono in pasto alla curiosità del web. Sebbene il cantautore allievo di Arisa si avvalga della facoltà di non svelare troppi particolari del suo privato e della famiglia, proprio in occasione della reunion familiare, che vede Wax riabbracciare in un unico istante pubblico entrambi i genitori, trapela che il cantautore sia ormai un famoso figlio d’arte.

Dopo Luca D’Alessio, il fenomeno pop e terzogenito di Gigi D’Alessio, concorrente ad Amici 21, e insieme alla complice rivale ad Amici 22 Angelina Mango, anche Wax si aggiunge alla lista dei figli d’arte tra i concorrenti che si annoverano nella storia del talent show di Maria De Filippi. La madre che lo sorprende ad Amici 22, con degli studi di Economia alle spalle, é un’affermata pittrice, e non a caso la sorpresa TV della donna ha inizio con un dipinto destinato al cantautore figlio, come dedica artistica. E non é tutto. Perché nel mezzo della surprise, poi spuntano i nomi dei genitori di Wax: Enrico é il papà e Maura é la mamma d’arte, di cui Wax ha rispettivamente ereditato l’ironia e la libertà di espressione.

E non manca, poi, il momento della dedica del figlio d’arte ai genitori, una esibizione promozionale del nuovo singolo Anni ’70, dove in particolare Wax menziona la sua musa ispiratrice in una dedica musicale che é un augurio alla donna più importante, in vista della festa della mamma: “Mamma Maura, quando ci sei te… mamma… non so no più lo stesso”.











