Amici 22, Angelina #1 in classifica Spotify/ Web diviso: “É raccomandata?” “NDG..”

Manca poco al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, e, intanto, il talent fa discutere nel web con Angelina Mango che sbaraglia la concorrenza della classe canto in corsa, in termini di ascolti in streaming su Spotify Italia. Rispetto alla data 10 gennaio 2023 del rilascio dei nuovi singoli di Amici 22, il primo inedito lanciato da Angelina, Voglia di vivere, e i secondi inediti di Tommy Dali, Wax, NDG, Piccolo G, Federica Andreani, Aaron Cenere, si rilevano dei dati di streaming su Spotify Italia e un’annessa classifica targata Amici 22, aggiornata alla data 14 gennaio (prima dell’altrettanto discussa puntata domenicale del talent prevista per il 15 gennaio 2023 su Canale 5).

La classifica Spotify Italia di Amici 22 vede primeggiare Angelina Mango e la sua Voglia di vivere, alla #1, a quota 173,037 stream. Il secondo podio va a Wax, che con Ballerine e guantoni, raggiunge quota 125,505 ascolti in streaming. Terzo podio per Acquario di Piccolo G, che schizza in Top3 a quota 115,438 ascolti in streaming. Baciami e ballami di Aaron Cenere é al quarto posto, con un cumulo di 95,312 ascolti in riproduzione. Sui sedili della metro e Niveo sono quinti, con 61,773 stream. Sesto posto per Finisce bene e Tommy Dali (eliminato choc dell’attesa nuova puntata), a quota 68,927 ascolti. Settima posizione per Perdonami di NDG, con 58,181 ascolti. Federica Andreani e 26 modi si posizionano all’ottava e ultima posizione, relativamente alla competizione di canto di Amici 22. Che l’ultima posizione per.i dati di streaming possano compromettere la corsa al talent di Federica? L’allieva di Arisa é a rischio eliminazione, con Rudy Zerbi che ha indetto per lei la sfida con una sfidante esterna.

Intanto, le posizioni della classifica Spotify Italia targata Amici 22 scatenano tra le reazioni più disparate del popolo del web, che nel sentiment social vedono in particolare Angelina Mango tacciata ancora una volta di raccomandazione, beneficiata nell’industria musicale in quanto figlia d’arte dell’ex Matia Bazar, Laura Valente, il compianto poeta Pino Mango. “É ancora raccomandata?”, si legge tra le opinioni a difesa di Angelina. “Stanno dando delle canzonette a Federica, quando meriterebbe brani più movimentati, invece di ste canzonette amorose”, si legge poi tra le altre reaction social. E ancora tra le altre c’é chi ritiene troppo sottovalutati gli altri concorrenti cantanti in corsa, Aaron, Piccolo G, e ancora in particolare l’eliminato tra i responsabili del caso denominato “noce moscata”, Tommy Dali, e NDG: “NDG, nonostante la noce moscata, così basso, non lo posso guardare”; “Piccolo G e Wax hanno le canzoni più belle”.

