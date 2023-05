Amici 22, Angelina: che succede dopo la vittoria di Mattia?/ Rompe il silenzio e…

Amici 22 di Maria De Filippi: Angelina Mango rompe il silenzio, via Instagram, dopo la vittoria di Mattia

Angelina Mango perde al confronto in finalissima con Mattia Zenzola, nella competizione della puntata finale di Amici 22, e nel post-talent non si fa attendere il suo feedback a caldo. L’occasione che la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango ha, di poter tornare a raccontarsi, senza risparmiarsi sulla finale di Amici 22 – che la vede conquistarsi il titolo di vincitore del circuito canto per poi essere battuta dal vincitore del circuito ballo, Mattia Zenzola in finalissima – é un nuovo post online.

Mattia Zenzola vince Amici 22/ Andreas Muller si schiera con Isobel, è polemica web

Riattivatasi via social, con un post condiviso su Instagram Angelina Mango si apre senza filtri, in una sentita reaction che fa da bilancio consuntivo dell’esperienza vissuta in TV: “Oggi provo a parlare ma riesco solo a dire grazie, non riesco a scandire altre parole. Non sono mai stata così grata e fiera e felice, non potevo desiderare compagni di viaggio migliori, e condividere il palco con @mattia_zenzola, @waxiello e @isobel_kinnear è stato un onore”, esordisce la cantautrice lucana.

Amici 22, Mattia batte Angelina: finale combattuta/ Le percentuali di televoto

Angelina Mango zittisce le malelingue

Insomma, ben oltre il chiacchiericcio social, degli utenti malelingue che, nel web, taccerebbero la figlia d’arte di soffrire il peso del mancato conseguimento del titolo di vincitore finale del talent, andato al latinista, Angelina si palesa felice condividendo la gioia della partecipazione al talent con i compagni di viaggio, competitor alla finale, incluso il vincitore assoluto Mattia. Tanto che il post di reaction contiene una carrellata di foto che immortalano la Mango mentre condivide le emozioni al cardiopalmo con gli altri finalisti in corsa. E il messaggio del ritorno social di Angelina Mango, poi, prosegue tra i ringraziamenti più disparati, in primis quelli rivolti ai supporters e alla conduttrice del talent show, Maria De Filippi: “Tutte le persone che lavorano ad amici, ne sono sicura, sono dei veri angeli custodi. Un grazie gigante a Maria, sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e l’affetto che mi ha dedicato. Spero di rendere onore soprattutto all’amore che

sto ricevendo da voi che mi avete supportato per tutti questi mesi, non vedo l’ora di incontrarvi e vi ringrazio perché senza di voi nulla avrebbe senso ************”.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Mattia Zenzola: "Mi hai cambiato la vita.."/ La dedica a Maria De Filippi

© RIPRODUZIONE RISERVATA