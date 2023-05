Amici 22, Angelina: é triangolo con Wax? / Spunta il fidanzato Antonio Cirigliano

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango fa coppia fissa: chi é il fidanzato ufficiale, “rivale” di Wax

Per i più dei sondaggi web indetti sul vincitore di Amici 22, può dirsi la favorita, e al contempo, Angelina Mango, é anche protagonista del gossip di un “triangolo” con Wax e Antonio Cirigliano. Sono in molti i telespettatori del talent in corso, Amici 22, che infatti scommetterebbero sulla possibilità che Angelina e Wax possano, nell’imminente, ufficializzarsi come la coppia protagonista di una nuova lovestory nata tra i banchi della scuola dei talenti targata Amici di Maria De Filippi. Sguardi languidi, attenzioni romantiche, parole dolci si rilevano tra i gesti di attenzione reciproci tra i due beniamini e che -a detta dell’occhio pubblico attivo nel web- farebbero di Wax e Angelina Mango la coppia top secret di Amici 22. Questo, sebbene online trapeli ora la vera identità del compagno ufficiale di Angelina.

Si tratta di Antonio Cirigliano, il quale può dirsi il chitarrista di fiducia nonché compagno di vita della figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango. O almeno così si direbbe, alla luce di uno tra i post che si rilevano via Instagram, che immortalano i due musicisti insieme, in più occasioni. Antonio Cirigliano, che con Angelina Mango coltiva la passione per la musica, é ufficialmente al centro del gossip sul presunto “triangolo amoroso”, che per il web vedrebbe la papabile vincitrice di Amici 22, Angelina Mango, dividersi tra due fuochi, in amore: il fidanzato ufficiale e il ‘rivale intimo” conosciuto al talent show di Maria De Filippi, Wax.

Angelina Mango debuttava al concerto del Primo Maggio, con Antonio Cirigliano: esplode il gossip sul “triangolo” con Wax

Ad oggi, nel percorso di studio della musica intrapreso ad Amici 22, Angelina Mango sceglie di trincerarsi in un silenzio mediatico sulla vita privata, decidendo quindi non aprirsi sui sentimenti in amore. Che la figlia d’arte sia in balia di una crisi d’amore con il fidanzato Antonio Cirigliano, per via di Wax? In occasione del concerto evento del Primo Maggio 2022, lo scorso anno, Antonio accompagnava Angelina ad una memorabile performance live pre-Amici 22. Chissà, quindi, se la lovestory ufficiale sia destinata a durare o ad arrestarsi.

