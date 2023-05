Amici 22: Angelina e Wax coppia dell’estate?/Volano insieme a RDS Summer Festival

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Wax debuttano al primo evento radiofonico di “coppia”

Angelina Mango e Wax formano “la coppia di Amici 22”, un fidanzamento tanto voluto dai fan e mai ufficializzato tra i due beniamini, che usciti dal talent volano all’evento RDS Summer Festival.

La notizia dell’attesa partecipazione all’evento radiofonico, per i due cantautori giunge nella puntata finale di Amici 22, del 14 maggio 2023. Dopo la consegna del premio delle radio assegnato dai rappresentanti dei network radiofonici alla figlia d’arte Mango, gli speaker Filippo Ferraro e Federica Gentile hanno invitato gli ospiti di Amici agli eventi organizzati dalle rispettive radio, nel corso dell’imminente estate 2023. All’RDS Summer Festival sono attese le ospitate di Angelina e Wax, un’occasione imperdibile che hanno i fan dei due giovani cantautori di assistere alla reunion live post-Amici 22 della “coppia”.

E per Angelina Mango non é tutto. La figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, come il fenomeno pop di Amici 21 e figlio di Gigi D’Alessio, LDA, é attesa nella line-up del Future Hits Live di Radio Zeta.

Non si esclude, inoltre, la partecipazione dei finalisti tra gli altri concorrenti uscenti di Amici 22 all’evento musicale di fine primavera e inizio dell’estate, Battiti Live di Radio Norba, nel cui corpo di ballo potrebbero debuttare il vincitore Mattia Zenzola e altri ballerini del talent di Maria De Filippi. E lo stesso discorso vale per il Tezenis Summer Festival, evento che é stato presentato giovedì scorso ai microfoni di Radio 105.

Alla seconda classificata e il terzo classificato alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi, intanto, il talent show conferisce diversi altri riconoscimenti di merito al talento: Angelina Mango é la vincitrice del circuito canto, titolo che le vale il conferimento di 50mila euro in gettoni d’oro, ottiene inoltre il premio Tim della Critica-Stampa che vale altri 50mila euro in gettoni d’oro, il premio Marlú di 7mila euro in gettoni d’oro. E il Premio delle Radio di Amici. A consegnarlo ad Angelina sono Filippo Ferraro, speaker di RDS oltre che docente dei corsi di Radiospeaker.it a Roma, Alan Palmieri, direttore artistico e speaker di Radio Norba, Paoletta, speaker di Radio Italia, Pippo Pelo, speaker di Radio Kiss Kiss, Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta e speaker di RTL 102.5, Daniele Tognacca, direttore di R101 e Barbara Rossetti, direttrice di Radio 105, alla finale di Amici 22.

A Wax, oltre al premio Marlú di 7mila euro in gettoni d'oro sono é assegnato il premio Oreo, per il contributo all'intrattenimento elargito durante le challenge indette al talent show di Amici in partnership con il noto brand, del valore di 20mila euro in gettoni d'oro.













