Amici 22, Angelina: il party di compleanno commuove/ Il regalo di Federica

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango festeggia il compleanno nel mezzo del serale e…

Angelina Mango compie gli anni e i festeggiamenti per la party-girl del momento si tengono tra le mura di Amici 22 di Maria De Filippi. Mentre i sondaggi web sulla finale del talent show di Amici la danno come prima tra i favoriti alla vittoria del montepremi in palio ad Amici 22, Angelina si palesa commossa e in lacrime di gioia. La commozione unita alla felicità della figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango sono dettate dai festeggiamenti che si tengono per lei, nel mezzo della competizione tra i talenti ballerini e cantanti ad Amici 22. La casetta dei talenti di Amici 22 si adorna di addobbi festivi, con un tripudio di palloncini, e una pink-cake che fa nel vero senso da ciliegina sulla torta del party di compleanno organizzato per la festeggiata. E le immagini del party si fanno ora virali nel web, in particolare su Instagram.

Amici 22, Angelina canta Marracash e ribalta la classifica/ Le reazioni alla cover

Nuovi guanti di sfida in vista della quinta puntata del Serale, le reazioni, il compleanno di Angelina… Pronti per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22? Cliccate QUI ⬇ https://t.co/Ts1qRol4YF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 11, 2023

Tra le annesse interazioni social dei fan di Amici 22 attivi online, che si mobilitano perlopiù per rivolgere gli auguri di buon compleanno alla festeggiata, emerge la commozione dell’occhio pubblico nutrita per un regalo speciale ad Angelina. Si tratta di una dedica di Federica Andreani, l’amica rivale della festeggiata, che oltrepassa le circostanze spesso faziose della competizione serale in corso di Amici 22 di Maria De Filippi. La reaction della festeggiata?

Angelina e Wax di Amici 22 stanno insieme?/ Spunta il gesto dopo il serale: lui a petto nudo, lei…

Il regalo di Federica Andreani per Angelina Mango é una lettera commovente

“Tendenzialmente piango- dichiara Angelina nel canonico discorso da festeggiata nel giorno del compleanno- per la maggior parte che piango desidero che sia per felicità e il regalo più bello é stato piangere di felicità”. Parole particolarmente commosse quelle della figlia d’arte , che mostra così la sua gratitudine al contesto TV di Amici 22, dove si sente amata, in particolar modo nel giorno in cui compie 22 anni.

E in un tripudio di festeggiamenti, dove i rivali in corsa per uno posto alla finale si stringono in un abbraccio circolare con la festeggiata, commovente é il regalo di Federica Andreani porto alla figlia d’arte: “Io grazie a questo posto ho trovato una grande amica, ti ringrazio per ogni volta che mi fai la buffa preghiera che hai inventato e che mi fa tornare il sorriso… ti ringrazio per farmi ascoltare le tue nuove creazioni e nonostante la mia non esperienza mi fai esprimere un parere -sono le parole della lettera che fa ora incetta di like, commenti e condivisioni via social-. Ammiro la tua umiltà che ti rende ancora più gigante. So che non possono eserci le persone più importanti con te, oggi, ma spero di farti sentire un po’ a casa”.

Amici 22, Angelina Mango critica Aaron Cenere?/ La "frecciatina" che fa discutere

© RIPRODUZIONE RISERVATA