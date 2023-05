Amici 22: Angelina in testa e Isobel, Mattia e Wax…/ Le scommesse sul vincitore

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango é la vincitrice annunciata? Le scommesse su Eurobet

Sale l’attesa generale per l’attesa finale di Amici 22, sul cui papabile vincitore i bookmakers avanzano delle pubbliche scommesse che premiano Angelina Mango. Nelle ore che precedono l’attesissima puntata della finale del celebre talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Eurobet rompe il silenzio online sul nome del possibile vincitore che potrebbe decretarsi su votazioni espresse dall’occhio pubblico, come previsto sul televoto adibito dal regolamento all’edizione corrente di Amici. La rosa dei concorrenti ammessi alla sfida finale del talent show televisivo, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, chiama a darsi battaglia a colpi di esibizioni di canto e ballo, i cantautori Angelina Mango e Wax e i ballerini Mattia Zenzola e Isobel Fetiye Kinnear, per il titolo di vincitore finale.

Alla finale di Amici 22, inoltre, tra gli altri riconoscimenti di merito al talento come il premio Tim del valore di 30mila euro in gettoni d’oro, sono previsti anche i titoli di vincitore del circuito canto e vincitore del circuito ballo. E, nell’attesa, intanto, la lavagna delle quote delle scommesse online apertesi sul vincitore del montepremi finale di Amici 22, indicano la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango, la cantautrice Angelina Mango come la competitor favorita. A seguire, al secondo podio, troviamo la ballerina australiana Isobel Fetiye Kinnear.

Angelina Mango vince il montepremi finale di Amici 22?

Il terzo podio, invece, lo troviamo occupato dal ballerino latinista Mattia Zenzola, quotato a 4.00 come una minaccia per l’ipotesi di una finalissima tutta al femminile di Amici. Fuori dalla Top3, relativamente alla classifica che si configura alla lavagna delle scommesse online sul vincitore finale di Amici 22, é il quarto classificato Wax, su cui si scommette alla quota di gioco a 21.00.

Che sia, quindi, Angelina Mango ad aggiudicarsi il titolo di vincitore del montepremi di Amici 22, del valore di 150mila euro in gettoni d’oro?

