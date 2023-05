Amici 22, Angelina: la lettera di Laura Valente commuove/ “Se non fossi tua mamma..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango riceve una sorprendente lettera di Laura Valente

Nella grande attesa generale per la puntata finale di Amici 22 di Maria De Filippi, la preannunciata vincitrice Angelina Mango é la destinataria di una lettera coinvolgente. Si tratta di una dedica che a prima firma scrive Laura Valente, ex lead voice dei Matia Bazar, per la figlia d’arte concepita con il compianto cantautore e poeta Pino Mango. Una sorpresa che si registra nel rinnovato daytime di Amici 22, datato 12 maggio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Quando la favorita tra i concorrenti in corsa, secondo i più tra i sondaggi web indetti sul vincitore di Amici 22, é chiamata ad un sound check di preparazione in vista dell’attesa puntata epilogo del talent show. E la figlia d’arte scopre di essere destinataria della sorpresa epistolare.

“Amore mio, che belli che sono i tuoi amici… -esordisce la mamma d’arte di Angelina Mango, in un rvm della sorpresa in formato lettera-, perché tu sei troppo bella…la nostra Pippi Calzelunghe… sempre pronta ad un spettacolino, sai bene che non sarò sdolcinata, sono milanese”.

Laura Valente é la fan numero 1 di Angelina Mango

Le travolgenti parole di Laura Valente finiscono per far crollare Angelina Mango in un fiume in piena di lacrime, emozionando,al contempo, anche gli utenti a margine dell’annesso post che condivide Amici via Instagram: “ad un passo alla finale -prosegue poi la coinvolgente lettera -, non vedo l’ora che Amici finisca, ma da pubblico ho goduto di tutto, ogni tua nota, ogni tuo outfit”. E non può mancare neanche la dichiarazione di stima dell’ex Matia Bazar nutrita verso la figlia d’arte, in quanto colleghe nel mondo della Musica: “se non fossi tua mamma, lo sai, sarei comunque una tua fan”, conclude la mamma d’arte. Una lettera che suona anche come una sorta di replica ai detrattori che tacciano Angelina Mango, relativamente alla competizione tra i talenti di Amici, di essere beneficiata dal noto contesto familiare e il legame che la vincola ai famosi genitori d’arte, che la contraddistinguono come “vip” tra i competitor “nip” al talent show.

