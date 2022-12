Amici 22, Angelina Mango al Capodanno di Canale 5/Aaron Cenere: “Scontento? No, ma..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango sbaraglia la concorrenza: la reazione di Aaron Cenere

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 6 dicembre 2022, che vede Aaron Cenere confrontarsi con la diretta competitor nel canto, Angelina Mango. Quest’ultima, figlia d’arte di Laura Valente (ex Matia Bazar) e il compianto Pino Mango, vola con Cricca al concerto di Capodanno 2023 in musica di Canale 5, per essersi classificata in un ex aequo con quest’ultimo primi nella classifica stilata da Il volo in occasione della gara di canto rinnovatasi alla scorsa puntata domenicale di Amici 22. Dal suo canto Aaron, allievo di Rudy Zerbi, in un confronto con la figlia d’arte, non nasconde che in lui lei abbia acceso la fiamma ardente della competizione, complice la sua natura di cantautore fortemente competitivo.

Il confronto di Angelina Mango e Aaron Cenere, ad Amici 22

“Nei miei confronti da parte mia c’è odio e amore… sono iper competitivo, tanto, ma in maniera carina -esordisce il cantante di Universale, aprendosi ad Angelina Mango-. Non é che se stai sopra sono scontento, sono stimolato”. Quindi, se da una parte Aaron Cenere sarebbe giù di tono per il mancato invito al Capodanno in musica, dall’altra parte lui si direbbe stimolato dalla competizione accesa ad Amici 2022 dalla nuova entrata e figlia di Mango.

La figlia dello scomparso Mango, dal suo canto, si dice un’anti-competizione, replicando ad Aaron, che oggi stesso é secondo nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia: “Io non ho il senso della competizione non c’è l’ho, sono ingenua, capito. Io parto dal presupposto che l’importante é godersela”. Insomma, per la new-entry cantautrice nella scuola ciò che più conta é godersi l’emozione di prendere parte ad una competizione e non il fatto di vincerla.

