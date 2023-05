Amici 22, Angelina Mango annuncia l’instore tour Voglia di vivere/ Il nuovo traguardo

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango rompe il silenzio social, dopo la finale: l’annuncio delle date instore

La seconda classificata alla finale di Amici 22, Angelina Mango, torna a sorprendere i fan, dando annuncio del via al primo instore-tour in giro per l’Italia. Dopo aver animato la puntata finale di Amici 22, dove ha conseguito il titolo di vincitore del circuito canto e ha fatto incetta di conferimenti di merito al talento, la cantautrice lucana torna a parlare ai fedeli utenti che la seguono via Instagram. L’occasione é un post contenente un video, in cui lei presenta le date del primo instore tour. Una serie di incontri promozionali dell’album di debutto nell’industria musicale, previsti con i fan in agenda, che attendono Angelina Mango da Nord a Sud, in Italia.

Il messaggio social di Angelina Mango, per i fan

“Allora, il punto é che da venerdì iniziano gli instore, di Voglia di vivere, il mio nuovo disco -fa sapere la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango nel post d’annuncio che dà il via al Voglia di vivere instore tour-, quindi dovete assolutamente scorrere per andare a trovare la data giusta per voi”. E il secondo stato contenuto nel post d’annuncio, oltre il video, é la locandina che presenta le tappe instore previste per la vincitrice del circuito canto al talent show di Maria De Filippi, Amici 22. Di seguito, sono testualmente riprese le date instore della figlia d’arte, come annunciato dall’annesso post che promuove il disco di debutto in musica della lucana,.Voglia di vivere:

-Marcianise (CE)

VENERDI 19 MAGGIO

CC Campania

ore 17.30

-Palermo

SABATO 20 MAGGIO

CC Conca d’Oro

ore 17.00

-Catania

DOMENICA 21 MAGGIO

laFeltrinelli

Via Etnea 283

ore 16.30

-Siracusa

LUNEDÌ 22 MAGGIO

CC Archimede

ore 17.30

-Roma

MARTEDI 23 MAGGIO

Discoteca Laziale

ore 16.00

-Modena

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO

CC La Rotonda

ore 17.30

-Milano

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

Mondadori Duomo

ore 16.00

-Antegnate (BG)

VENERDÌ 26 MAGGIO

CC Antegnate Gran Shopping

ore 17.30

-Verona

SABATO 27 MAGGIO

laFeltrinelli

Via Quattro Spade 2

ore 15.00

-Albignasego (PD)

DOMENICA 28 MAGGIO

CC Ipercity

ore 17.00

-Castelfranco Veneto (TV)

LUNEDÌ 29 MAGGIO

CCI Giardini del Sole

ore 17.30

-Piediripa (MC)

MARTEDI 30 MAGGIO

CC Val di Chienti

ore 17.30

-Ascoli Piceno

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

CC Città delle Stelle

ore 17.30













