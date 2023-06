Amici 22, Angelina Mango: “Ci pensiamo domani” é una hit/ Il traguardo su Spotify, Amazon e Apple music

Angelina Mango: il debutto nelle playlist e classifiche di streaming é stellare, dopo Amici 22 di Maria De Filippi

Angelina Mango può dirsi la postar di Amici 22 e l’ultima tra le canzoni da lei presentate da concorrente cantautrice al talent, “Ci pensiamo domani”, può dirsi una “pop hit”. Candidata al titolo di tormentone dell’estate 2023, Ci pensiamo domani esercita una notevole influenza nell’ambito della musica farm made in Italy. Si pensi non solo al volume di interazioni social che il tappeto musicale di Ci pensiamo domani registra via TilTok. Particolarmente rilevanti sono le posizioni che il singolo estivo occupa in alcune tra le playlist e classifiche musicali più ambite, come quelle all’attivo su Spotify Italia, Amazon Music e Apple Music.

Come fa sapere in un post che é ora virale via Instagram, Latarma Records -etichetta discografica rappresentata da Angelina Mango- la cantautrice lucana e figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango conquista le ambite playlist “Hot Hits” di Spotify Italia, “Top Hits Oggi” di Amazon Music e “Pop hits” su Apple Music. Un traguardo importante, quello della conquista della cover delle summenzionate classifiche e playlist per la lucana uscente di Amici 22 di Maria De Filippi, che l’etichetta discografica quindi celebra nel nuovo stato condiviso in rete via Instagram, senza arzigogoli: “Hot Hits, Top Hits, Pop Hits: in una parola, Hits! @angelinamango_”.

Ci pensiamo domani é il tormentone dell’estate 2023?

Ed é così che, nell’attesa del via alla stagione dell’estate 2023, Ci pensiamo domani di Angelina Mango si consacra come un papabile tormentone estivo. Insomma, la lucana potrebbe aggiungersi al team dei figli d’arte di successo ed ex concorrenti da talent, rappresentato dal recordman di Amici 21, LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio resta tuttavia, imbattuto rispetto al record segnato al talent show di Amici 21 di Maria De Filippi: il cantautore 20enne é il primo concorrente nella storia di Amici, a conseguire il disco d’oro e il disco di platino nei tempi più veloci, dal rilascio al talent show, di un singolo, “Quello che fa male”.

