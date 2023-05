Amici 22, Angelina Mango conquista le radio/ Il traguardo di “Ci pensiamo domani”

Amici 22, Angelina Mango conquista Rtl.102.5: il primo passaggio radiofonico di Ci pensiamo domani

Angelina Mango raggiunge un nuovo ed importante traguardo, mentre manca sempre meno alla semifinale e la finale di Amici 22 di Maria De Filippi. Si tratta dell’upgrade del primo passaggio radiofonico on air su uno dei network radiofonici principali tra i più operativi e apprezzati nell’ airplay made in Italy. É una dei candidati favoriti, tra i concorrenti in corsa al talent show, al titolo di vincitore alla finale di Amici 22 prevista per il 14 maggio 2023, e intanto al rinnovato daytime del talent show datato 4 maggio Angelina riceve la comunicazione del nuovo riconoscimento.

RTL.102.5 seleziona Ci pensiamo domani, il nuovo inedito lanciato da Angelina Mango al talent show di Maria De Filippi, aggiungendo il brano alla rinnovata playlist radiofonica. Un traguardo importante, che fa di Angelina Mango e il nuovo inedito prossimo al rilascio nella versione di singolo, come l’unica tra le nuove proposte musicali all’attivo ad Amici a raggiungere l’upgrade del primo passaggio radiofonico on air sul network-radio nazionale di Rtl.102.5.

É un’Angelina Mango raggiante, la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango , nel momento in cui é chiamata a vivere l’emozione del nuovo traguardo. E il primo passaggio radiofonico del preannunciato nuovo singolo, le cui immagini esclusive sono condivise online dall’account pubblico di Amici di Maria De Filippi attivo su Instagram, fa intanto incetta di interazioni social di consenso tra le reaction dell’occhio pubblico..

Il sentiment sul nuovo traguardo di Angelina Mango

“Cambio discorso…dai lasciamoci andare… come sere d’estate- canta Angelina Mango, tra il pre-refrain e il refrain di Ci pensiamo domani-… Male che vada… Ci pensiamo domani e se nasce un problema poi scivola via..come una macchina, sull’autostrada del sole…”. “Ma una domanda, perché su RTL mettono solo le canzoni di Angelina? È già la seconda che trasmettono subito?”, é la polemica che, poi, emerge tra le reaction degli utenti attivi sui social, tacciando non troppo velatamente la figlia d’arte e cantautrice di Voglia di vivere e Mani vuote di essere beneficiaria da favoritismi ad Amici 22. “Se lo merita tutto”, commenta, poi, un altro utente, tra le opinioni di consenso più aggreganti in favore alla Mango.

Angelina ascolta per la prima volta il suo inedito "Ci pensiamo domani" in radio su RTL 102.5! State cantando anche voi? 🎤 #Amici22 @rtl1025













