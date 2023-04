Amici 22, Angelina Mango critica Aaron Cenere?/ La “frecciatina” che fa discutere

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango rompe il silenzio sui rivali: si accende la competizione, la sentenza web

Si accende la competizione ad Amici 22 di Maria De Filippi, in vista della finale del talent, e in particolare tra Aaron Cenere e Angelina Mango. O almeno questo é stando a quanto segnalano i fan del talent show attivi via social. In particolare é quella che i più tra gli internauti via social indicano come la frecciatina velata che Angelina riserverebbe ad Aaron, che ufficializzebbe una dichiarazione di guerra della figlia d’arte al competitor biondo secondo la segnalazione. L’occasione della sospetta dichiarazione é un momento del rinnovato daytime di Amici 22, datato 10 aprile, dove incalzata sul conto dei competitor tra i concorrenti nel circuito canto in corsa ad Amici 22, rilascia la sua opinione personale, menzionando in un modo “curioso” Cenere, tanto da destare la polemica web che ora la coinvolge.

Angelina Mango lancia una frecciatina ad Aaron Cenere? L’accusa

“Di Cricca apprezzo il fatto che é schietto”, fa sapere Angelina Mango, improvvisandosi giudice nell’attesa per la quinta puntata del serale di Amici 22. Di Federica Andreani, la rivale amica, Angelina trova sorprendente l’attitudine a stupire se stessa con i risultati nel canto, al di là del suo potenziale. Sul conto dell’amico competitor, Wax, “apprezzo che sul palco ti spiega” la sua arte. Poi, é la volta del.giudizio su Aaron Cenere, un commento che gli utenti critici tacciano come un attacco velato ad Aaron Cenere: “Di Aaron apprezzo che continui a piacersi… nell’andare sul palco e godere di quello che fa”. E gli utenti segnalatori contestano che Angelina tacci Aaron di cantare al mero fine dell’autocompiacimento e non per mettersi al servizio dell’emozione di occhio pubblico ed ascoltatore. Ma sarà proprio così? Che voglia essere una stoccata in piena e agguerrita competizione l’opinione che Angelina rilascia su Aaron,ad Amici 22?

“Angelina come al solito veramente perfida

nei confronti di Aaron – emerge tra le sentenze degli utenti a sostegno dell’accusa-, avrebbe dovuto fargli

un complimento visto che l’argomento era

cosa ti piace dei tuoi compagni invece è

riuscita a fare un complimento che in realtà

è una critica…cioè indirettamente gli ha

dato del narcisista… Avrebbe potuto dire

una cosa carina come ha fatto con gli altri..Secondo me è davvero perfida”.

