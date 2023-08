Amici 22, Angelina Mango: disco d’oro e concerti sold-out/ I nuovi traguardi

Angelina Mango consegue il sold out e il disco d’oro, dopo Amici 22: il post della rivelazione

Prosegue incontrastato il successo in musica di Angelina Mango, dopo la popolarità che la giovane figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango raggiungeva, di recente, ad Amici 22. Alla puntata finale del talent show dedicato alle arti canto e ballo, Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango si classificava diversi mesi fa seconda, alle spalle del ballerino e vincitore finale, Mattia Zenzola. E dopo lo spazio e il tempo del talent show, dove ha presentato la sua musica al cospetto di occhio e orecchio pubblico, l’ex Amici 22, Angelina Mango, fa ora il pieno di nuovi traguardi.

Così come lei stessa fa sapere nella descrizione di un nuovo post, che la immortala mentre sfoggia il sorriso in uno status di serenità, in panni che si direbbero tra lo stile vacanziero e quello di una rodata popstar nel mezzo di tour di concerti live. “Ciao mamma, il mio album é disco d’oro… ah sì… Milano, Napoli e Torino sono sold out”, si legge nella caption che la cantautrice lucana scrive a corredo del nuovo post pubblicato su Instagram. Uno stato che vede Angelina Mango fare incetta di interazioni social, perlopiù di esultanza, da parte del popolo attivo nel web. “Posso amare questo post, quanto amo te amore”, incalza l’ex Amici 22, Giulia Stabile, decretata ballerina vincitrice all’edizione Amici 20 del talent di Maria De Filippi.

I nuovi traguardi dell’ex Amici 22, Angelina Mango

Il post del ritorno social di Angelina Mango parla di due nuovi traguardi che la figlia d’arte consegue nell’industria musicale. Più precisamente, si tratta della certificazione di disco d’oro targata FIMI per le vendite del primo album “Voglia di vivere”. E in più lo status di “tutto esaurito” per i concerti di Voglia di vivere” tour, previsti per l’ex Amici 22 nei capoluoghi di Lombardia, Campania e Piemonte.

