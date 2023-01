Amici 22, Angelina Mango e Isobel Fetiye Kinnear primeggiano / Concorrenti al serale?

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Isobel Fetiye Kinnear primeggiano nella competizione

Mentre sale l’attesa nei telespettatori per la nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Isobel Fetiye Kinnear fanno la differenza tra i concorrenti in corsa al talent. La cantante e la ballerina, che come denominatore in comune hanno i capelli biondi, risultano essere prime in classifica, nella competizione dei talenti, tra i ballerini e i cantanti in corsa al talent show di Maria De Filippi.

O almeno questo é stando alle anticipazonilo TV che Superguidatv e Amici news rilasciano via web, della prima puntata domenicale nel nuovo anno 2023 di Amici 22. Stando agli spoiler, nella puntata registrata il 4 gennaio e che va in onda domenica 8 gennaio, si decretano una classifica di ballo e una classifica di canto parziali e una classifica di ballo e una classifica di canto complessive. E se le prime due classifiche, sulla base della gara di ballo e la gara di canto della puntata, danno per prime classificate rispettivamente la ballerina Maddalena Svevi e la cantante Angelina Mango, le classifiche di canto e ballo complessive confermano in pole solo la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango. Angelina Mango é infatti prima nella classifica complessiva del canto, ad Amici 22, ma la pole position rispetto alla classifica complessiva di ballo viene sottratta alla veterana Maddalena da Isobel Fetiye Kinnear.

La classifica complessiva della sezione canto, che non tiene conto dell’ultima gara di canto domenicale ad Amici di Maria De Filippi, prevede il seguente ordine:

Angelina Tommy Federica Aaron Wax NDG Cricca Piccolo G Niveo

La classifica complessiva della sezione ballo, che non tiene conto dell’ultima gara di ballo domenicale ad Amici di Maria De Filippi, prevede il seguente ordine:

Isobel Samu Mattia Ramon Maddalena Megan Samuel – Gianmarco – Rita

Isobel e Angelina tra i papabili concorrenti al serale

La new entry australiana nella scuola dei talenti, inoltre, potrebbe sostituire Maddalena Svevi anche nel cuore di Mattia Zenzola, dal momento che Isobel stessa appare sempre più complice con il latinista, il quale é reduce dalla rottura con la allieva di Emanuel Lo.

E una domanda sorge ora spontanea, quando si avvicina la fase finale del talent, il cui inizio di messa in onda é atteso nella primavera 2023. Che Isobel e Angelina possano rivelarsi promosse tra i concorrenti ammessi al serale di Amici 22? Chissà.











