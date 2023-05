Amici 22, Angelina Mango é prima in Alta Rotazione/ La classifica Spotify

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango conquista la vetta nell’Alta Rotazione su Spotify Italia: il nuovo traguardo

Con il successo dell’instore tour promozionale del primo Ep –Voglia di vivere– Angelina Mango raccoglie i primi frutti, dopo Amici 22. La seconda classificata e vincitrice del circuito canto in corsa alla finale dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, nonché cantautrice lucana, si aggiudica in questi giorni la pole position, nella celebre “Alta Rotazione”. Si tratta della playlist tra le più influenti all’attivo su Spotify Italy.

La piattaforma musicale di Spotify, dedicata ad ascoltatori e ascolti, per i fruitori di musica made in Italia annovera, nel dettaglio, Angelina Mango come la più alta new entry nella playlist Alta Rotazione, che accoglie le canzoni più ascoltate dagli utenti ascoltatori nel lasso temporale degli ultimi 30 giorni dalla data del nuovo ordine di gradimento. In data odierna, 25 maggio 2023, Angelina Mango occupa la vetta nell’Alta Rotazione su Spotify Italia, seguita da altri ex Amici, tra i competitor. Alla posizione #2, troviamo Mr. Rain e l’ex Amici 20 Sangiovanni con La fine del mondo. Il terzo posto, nella classifica Spotify, é poi occupato dal duo Blanco in coppia con Mina sulle note di Un briciolo di allegria.

Wax chiude l’Alta Rotazione di Spotify Italy

Quarta classificata, nell’Alta Rotazione di Spotify Italia, é l’altra ex Amici, Annalisa, con il brano Mon Amour. E il quinto posto, che chiude la Top5 della playlist all’attivo su Spotify Italia é infine il “rivale complice” di Angelina Mango nella competizione di Amici 22, Wax, con il nuovo singolo Anni ’70.

Insomma, la Top5 dell’Alta Rotazione di Spotify Italia vede regnare sovrani e indiscussi, nell’ambito dell’industria della musica made in Italy i talenti scoperti da Maria De Filippi ad Amici. E, in particolare, un altro curioso particolare é che direttamente uscenti dall’ultima edizione di Amici, Amici 22,

Angelina

Mango apre e Wax chiude la playlist all’attivo via Spotify Italia, secondo gli annessi dati aggiornati alla data odierna 25 maggio 2023.











