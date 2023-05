Amici 22, Angelina Mango e Wax una coppia?/ Web in tilt per il nuovo TikTok!

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Wax tornano vicini e complici: l’occasione é un video su TikTok

Angelina Mango e Wax sono una coppia di lovers, oltre il sodalizio che li vede protagonisti ad Amici 22 di Maria De Filippi? É la domanda che sorge spontanea, dal momento che i due cantautori uscenti dal talent sono immortalati insieme in un nuovo video fruibile online e che é ora popolare via TikTok. Si tratta del video che Angelina posta sul suo account attivo sul noto social cinese e che la immortala in dolce compagnia con il rivale e complice amico ai tempi recenti della competizione di Amici 22, Wax.

Amici, Angelina Mango "ho ricevuto critiche"/ "Quelle parole mi hanno fatto male..."

Tra le mura della scuola di Maria De Filippi, i due erano riusciti a creare un sodalizio personale e artistico molto forte: sguardi complici e gesti di attenzione, ben oltre la competizione che nel circuito canto li vedeva protagonisti, la facevano da padroni al talent show di Canale 5 nel rapporto a due. Un legame inscindibile, che sembra ora voler durare oltre lo spazio e il tempo della gara di Amici 22. Tanto che dopo la finale di Amici, che ha visto la cantautrice lucana e il cantautore milanese classificarsi rispettivamente come la seconda classificata e il terzo classificato al talent show, i due artisti tornano a mostrarsi uniti e complici nel nuovo video di Angelina, postato dall’account della figlia d’arte sul suo account ufficiale attivo su TikTok.

Angelina Mango: "Io, vittima di pregiudizi ad Amici 22.."/ La risposta alla polemica

Il web é in tilt per la “reunion” di Angelina Mango e Wax post-Amici 22

Il contenuto esclusivo che immortala i due talenti uscenti di Amici vede Angelina e Wax unire le forze in una coreografia improvvisata sulle note di Ci pensiamo domani, il nuovo singolo estratto dal primo Ep che Angelina Mango ha lanciato ad Amici 22 e rilasciato alla mezzanotte del 19 maggio. Un video che promuove la musica della figlia d’arte e che vede Wax ancora complice nel rapporto a due instaurato con Angelina. E tra le innumerevoli interazioni di consenso social, a suon di like, commenti e condivisione degli utenti, c’é anche chi tra i fan del duo é pronto a scommettere che Angelina e Wax siano una coppia di amanti top secret. “Insieme sono bellissimi”, si legge tra i commenti social degli utenti. E poi ancora, tra i più “maliziosi” utenti c’é chi grida al flirt assicurato: “Se il primo Tik tok è con Wax..noi vi abbiamo sgamati dal giorno 0..”.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Angelina Mango: "Sentivo che avrebbe vinto.."/ La verità su Mattia Zenzola

© RIPRODUZIONE RISERVATA