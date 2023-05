Amici 22, Angelina Mango: esce il primo Ep Voglia di vivere/ La reazione di Anastasio

Voglia di vivere é il primo Ep di Angelina Mango, dopo Amici 22: interviene Anastasio

Angelina Mango celebra il rilascio del primo Ep lanciato ad Amici 22, Voglia di vivere, e tra le annesse reazioni emerge la dolce dedica di Anastasio. Accade dopo che lei ha appassionato l’occhio pubblico con il sodalizio che, dal punto di vista personale e artistico, lei ha stretto insieme a Wax, ad Amici 22. La cantautrice lucana torna a far parlare di sé relativamente al suo ritorno segnato via social, reduce dal titolo di vincitrice del circuito canto e seconda classificata alla puntata finale del talent show di Maria De Filippi. Nella caption di un nuovo post condiviso sul suo profilo social attivo su Instagram, Angelina Mango dà annuncio delle date instore volte a promuovere l’album in uscita il 19 maggio e che la vedono protagonista in tutt’Italia. E nei giorni segnati dal via all’instore tour della figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango, oltre alle interazioni di approvazione dei fan della lucana Anastasio rompe il silenzio sui rapporti interpersonali con Angelina Mango.

Angelina Mango: chi é la mamma Laura Valente/ Anche lei una famosa cantante

“Ascolta su Spotify Voglia di vivere di

Angelina Mango- é il monito che lancia sul re dei social, tra le Instagram stories, il vincitore di X factor 12 di Napoli, per poi proseguire-. È uscito l’album che porterà nella stratosfera la mia amica @angelinamango. Dentro c’è anche un pezzo che abbiamo scritto insieme, si chiama Eccetera. Ciao ciao”.

PINO MANGO E LAURA VALENTE, PAPÀ MORTO E MAMMA DI ANGELINA/ "Grazie ad Amici l'ho stupita"

Eccetera é il brano in duetto, di Angelina Mango e Anastasio

Nelle sue dichiarazioni social, quindi, Anastasio non nasconde di essere una conoscenza intima di Angelina Mango, svelando in particolare il titolo della canzone incisa dai due per il loro duetto. Un brano incluso nella tracklist del primo Ep della lucana. Non a caso, intanto, sulla scia dell’intervento rivelatorio del rapper Eccetera é uno dei brani che segnano il maggior numero di plays, tra quelli contenuti nella tracklist di Voglia di vivere, sulle piattaforme musicali dove é fruibile il primo Ep di Angelina Mango.

LEGGI ANCHE:

Angelina Mango: "Wax? Indispensabile ad Amici, ci siamo fatti bene"/ "C'è sempre stato per me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA