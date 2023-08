Amici 22, Angelina Mango fa il pieno di sold-out/ Il traguardo di “Voglia di vivere tour”!

Angelina Mango é sold-out con il “Voglia di vivere tour”: l’artista ex Amici 22 é attesa all’evento Radio Future Hits Live 2023

Angelina Mango registra un nuovo traguardo musicale, dopo il successo e la popolarità conseguiti ad Amici 22 di Maria De Filippi, nell’attesa per il Radio Zeta Future Hits 2023. Ebbene sì, ben oltre le critiche dei detrattori, che la tacciano di essere una raccomandata nell’industria musicale italiana per il semplice fatto di essere una figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango, Angelina Mango si aggiudica un nuovo riconoscimento artistico. Si tratta di una serie di sold-out che la cantautrice lucana mette a segno con il primo tour made in Italy, che porta il nome del primo vero album, Voglia di vivere.

Angelina Mango registra il tutto esaurito in cinque città d’Italia con il Voglia di vivere tour

La cantautrice lucana, tra gli artisti più attesi dello show evento targato Radio Zeta Future Hits Live 2023 previsto il 30 agosto 2023, si aggiudica nel dettaglio ben cinque sold-out tra le otto date previste per il Voglia di vivere tour. Napoli, Roma, Torino, Bologna, Milano sono le città che incassano il “tutto esaurito” per la cantautrice lucana, tra gli artisti previsti sul palco dell’evento dedicato alla Generazione zeta e rappresentativo della nuova generazione di musicisti e fruitori di musica. Questo, sulla scia di un altro grande traguardo musicale che mette a segno Angelina Mango. Si tratta della certificazione di doppio disco di platino rilasciata da FIMI, che Angelina Mango riscuote per le oltre 200mila copie vendute con il singolo estivo nonché tormentone dell’estate 2023 che é ormai agli sgoccioli, dal titolo Ci pensiamo domani.

Proprio sul palco dell’evento Radio Zeta Future Hits Live 2023, Angelina Mango potrebbe registrare l’esibizione del tormentone estivo di successo, celebrando così la quintina di sold-out segnati con il primo tour.

