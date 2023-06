Amici 22, Angelina Mango: fuori il video di “Ci pensiamo domani”/ É tendenza su YouTube: il traguardo!

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango conquista un nuovo traguardo musicale

Reduce dal successo conseguito al debutto di Rock in Roma-Full out, la cantautrice uscente di Amici 22, Angelina Mango, spopola su YouTube Italia con Ci pensiamo domani. In questi giorni di fine giugno 2023, e più precisamente il 20 giugno 2023 -data in cui ha segnato il debutto TV come ospite a Rock in Roma-Full out, l’evento di reunion tra i talenti cantautori e ballerini uscenti di Amici 22- Angelina Mango ha rilasciato il video ufficiale del singolo estivo “Ci pensiamo domani“. Il brano, candidato al titolo di tormentone dell’estate 2023, spopola sulla piattaforma di visualizzazioni online YouTube Italia, registrando due giorni dopo il rilascio oltre 465mila visualizzazioni tra le reaction di esultanza e consenso del popolo degli utenti attivi online. Dati di un nuovo traguardo in musica per Angelina Mango, classificatasi seconda -alle spalle del vincitore Mattia Zenzola- nell’ordine di arrivo, alla puntata finale di Amici 22 di Maria De Filippi.

Angelina Mango diventa tendenza per la musica, su YouTube Italia

E il traguardo, di fatto, é per la cantautrice lucana il conseguimento dell’upgrade al titolo di nuovo trend tra le tendenze per la musica, con il video ufficiale di “Ci pensiamo domani”, traccia contenuta nella tracklist del primo album Ep di Angelina Mango, “Voglia di vivere”. Nel dettaglio, il nuovo video musicale si colloca alla posizione #4 tra le tendenze per la musica, su YouTube Italia, volando quindi tra i nuovi trend musicali nel preludio all’estate 2023 made in Italy.

Tra i prossimi traguardi musicali, quindi, Angelina Mango potrebbe conquistarsi il podio tra le tendenze per la musica. La cantautrice lucana potrebbe presto aggiudicarsi una posizione di rilievo nella Top 3, tra i video musicali più visualizzati sulla nota piattaforma di plays, che allo stato attuale la vede classificarsi come la quarta classificata per volume di visualizzazioni, stando ai dati che sulla piattaforma di views YouTube Italia si registrano in data odierna 22 giugno 2023.

