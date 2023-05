Amici 22, Angelina Mango: il primo Ep Voglia di vivere debutta in Top 3/ La classifica FIMI

Angelina Mango debutta in Top 3, nella classifica FIMI! Il dato post-Amici 22

É la vincitrice del circuito canto nonché seconda classificata nella competizione tra i talenti di Amici 22, Angelina Mango, che ora si aggiudica un debutto in Top3, nella classifica album targata FIMI. La cantautrice lucana, figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto poeta Pino Mango, si impone tra le più alte nuove entrate nella classifica FIMI della sezione dedicata alle vendite in Italia degli album più acquistati.

Nel dettaglio, l’ex concorrente cantautrice ed ex allieva di Lorella Cuccarini in corsa al circuito canto ad Amici 22 ottiene il secondo podio nella classifica album targata FIMI, secondo i relativi dati aggiornati al periodo di competenza che include la settimana di fine maggio 2023 corrente. Il periodo cui riferisce la classifica album va dal 19 al 25 maggio 2023 e vede Angelina classificarsi seconda con l’EP lanciato ad Amici 22, Voglia di vivere, alle spalle del primo classificato Emis Killa e l’album Effetto notte. Il terzo podio, relativamente alla nota classifica, é occupato da Il coraggio dei bambini- atto III, di Geolier.

Il nuovo Ep di Angelina Mango riprende il titolo del primo singolo di debutto TV ad Amici 22

Il debutto in Top3 per Angelina Mango rappresenta un nuovo ed importante esordio, dopo il debutto TV che da cantautrice concorrente nel circuito canto la figlia d’arte registra al talent show televisivo condotto da Maria De Filippi, Amici 22. Questo, sulla scia dell’altro traguardo post-talent che vede Angelina Mango alle prese con le date evento in appuntamento con i fan in giro per l’Italia, da Nord a Sud. Si tratta delle date del primo instore-tour che ora vedono Angelina Mango promuovere il primo Ep, dal titolo Voglia di vivere, che porta il titolo del singolo apripista lanciato ad Amici 22.

“‘Voglia di vivere’ è stata la prima canzone allegra che ho scritto -fa sapere Angelina Mango in un recente intervento concesso ai microfoni di Verissimo-. Non so perché in realtà. Da quel momento è come se si fosse aperto un capitolo, in cui tutto quello che mi va di fare è fotografare quello che sto provando al momento”. Incalzata dalle domande di Silvia Toffanin, in occasione della sua ospitata TV post-talent, poi, Angelina Mango dichiara ancora: “Il messaggio che voglio dare con questo disco è che è facile vedere nella vita le cose negative che succedono. Le cose negative sono ingombranti e sono egocentriche, quindi si fanno notare. Però le cose positive ci sono e la vita ce ne regala un sacco. Il problema è che molto spesso io per prima mi sono concentrata su quelle sbagliate. Basta vederle. E se le vedi ti viene soltanto voglia di fare le cose, voglia di vivere. E quindi questo voglio che arrivi con la musica che sto facendo ora”.











