Amici 22: Angelina Mango in testa, Wax e Aaron battono Mengoni/ La classifica Amazon

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango sbaraglia la concorrenza in classifica

Si infiamma la competizione di Amici 22, in vista della finale del talent show, con il preannunciato rilascio dei primi Ep dei cantautori in corsa Angelina Mango, Wax e Aaron Cenere. Mentre cresce l’attesa generale di occhio e orecchio pubblico per la puntata finale del talent condotto da Maria De Filippi, la cui messa in onda é prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 14 maggio 2023, sul sito di E-commerce Amazon Italy si delinea la classifica dei Best-seller di vendite relative ai CD e vinili, o più in generale la sezione musicale dedicata ai dischi e alla musica di artisti italiani e internazionali più venduti nel Belpaese. La classifica Amazon CD e vinili vede, secondo i relativi dati aggiornati all’11 maggio 2023, la cantautrice finalista di Amici 22 Angelina Mango in testa, con la versione autografata del debut-Ep, Voglia di vivere. La figlia d’arte é poi seguita, nella stessa classifica, dall’altro finalista in corsa ad Amici 22, Wax, con l’edizione autografata del primo Ep omonimo. Terzo classificato il Picture disc e il vinile di Nord sud ovest est degli 883, seguito poi al quarto posto dal semifinalista ed eliminato ad Amici 22, Aaron Cenere, con il primo Ep in versione autografata, Universale.

Amici 22, Angelina: é triangolo con Wax? / Spunta il fidanzato Antonio Cirigliano

E il dato più interessante, che intanto si rileva dalla Top5 ripresa a prima firma da Il sussidiario.net, é che le tre neo proposte musicali di Amici 22 superino il vincitore di Sanremo 2023 e rappresentante dell’Italia competitor agli Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni. L’ex X factor si classifica quinto su Amazon, con Materia (Prisma) con Materia (Terra) e (Pelle), CD Green Box.

Amici 22, Angelina Mango si unisce a LDA/ Il nuovo traguardo é Future Hits!

Che succede prima della finale di Amici 22? La pole position di Angelina Mango insinua il dubbio sul vincitore annunciato

Dai dati aggiornati alla data odierna 11 maggio 2023, quindi, si deduce che Angelina Mango sia la proposta musicale più richiesta nel mercato, relativamente alle vendite online previste sulla piattaforma di E-commerce Amazon Italia. Questo, mentre la stessa figlia d’arte dell’ex lead voice Matia Bazar e il compianto Pino Mango é indicata come la favorita, tra i concorrenti in corsa per il titolo di vincitore finale, ai risultati dei più tra i sondaggi online indetti sulla finale di Amici 22 di Maria De Filippi.

Classifica Amici 22, Spotify: Angelina in pole, Wax e Aaron.../ Tutte le posizioni

Che sia proprio la neonata bionda “popstar” di Amici 22 ad aggiudicarsi la vittoria del talent di Maria De Filippi?











© RIPRODUZIONE RISERVATA