Amici 22, Angelina Mango: la mamma, Laura Valente, non conosce i testi delle sue canzoni/La reazione é virale

Laura Valente non conosce i testi delle canzoni di Angelina Mango, nonostante la prima sia la madre d’arte della seconda nonché finalista ad Amici 22 di Maria De Filippi. Si tratta della news di gossip più virale nel weekend che precede il Ferragosto 2023 made in Italy e riguarda la cantautrice lucana uscente dell’ultima edizione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi sulle reti TV e streaming Mediaset.

La cantautrice Angelina Mango é la figlia d’arte di Laura Valente, ex lead voice dei Matia Bazar dal 1990 al 1998, e il compianto cantautore Pino Mango, classificatasi alle spalle del vincitore Mattia Zenzola alla puntata finale di Amici 22. E, intanto, la giovane lucana fa parlare di sé, nel web, per un video condiviso a mezzo social in cui svela ai fan la reaction a caldo registrata all’interrogazione della madre d’arte sui testi della sua musica.

“Sono una penna stilografica”, incalza Laura Valente, Angelina, interrogando la prima sul testo del debut single lanciato ad Amici, Voglia di vivere, e l’ex Matia Bazar quindi prosegue erroneamente -“..un foglio sulla pelle degli altri“- lasciando incredula la figlia d’arte. “Un foglio sulla pelle degli altri? UN FOGLIO? È inchiostro sulla pelle degli altri!“, é poi la pronta reazione della Mango junior, che così bacchetta mamma Laura, colta del tutto impreparata all’interrogazione.

Un video quest’ultimo condiviso dall’ex Amici 22, che é ora virale sul re dei social cinese, TikTok, in un tripudio di interazioni social tra le più disparate del popolo del web. Questo, complice il successo della canzone “Voglia di vivere”, che recentemente é stata certificata disco d’oro da FIMI, l’ente che rilascia le certificazioni di vendite musicali, “Federazione dell’industria musicale italiana”.

Per la quota ex Amici, intanto, LDA sembra imporsi tra i papabili Big in corsa a Sanremo 2024…











