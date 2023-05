Amici 22, Angelina Mango: “Non immaginavo questo percorso…”/ “Sono fiera di me!”

Angelina Mango, un secondo posto che vale una vittoria: il trionfo nella categoria canto e non solo

Che si tratti di ballo o di musica, ogni emozione è degna di essere vissuta soprattutto quando si tratta di un gran finale. L’ultimo atto di Amici 22 ha regalato ai telespettatori un ultimo assaggio dei migliori talenti sfornati nel corso di questa edizione; Mattia Zenzola – laureatosi vincitore – Wax, Isobel e Angelina Mango. Quest’ultima è stata ad un passo dall’alzare la coppa ma il secondo posto vale comunque tanto la giovane artista. Le soddisfazioni per la figlia d’arte non sono mancate nel corso di tutta l’annata; il gran finale è stata solo la ciliegina sulla torta condita da riconoscimenti comunque importanti per il futuro.

Angelina Mango, in occasione della finale di Amici 22, è riuscita a trionfare nella sua categoria scalzando il suo grande amico e collega Wax. A lei sono andati dunque 50mila euro – meno rispetto ai 150 mila di Mattia Zenzola laureatosi campione – che sicuramente potranno essere una base importante per progettare il prossimo futuro. Ma non solo, per Angelina sono arrivati altri 3 premi di assoluto valore: il premio della critica – valido per altri 50mila euro – il premio delle radio e il premio Marlù (dal corrispettivo economico di 7mila euro). Una serata dunque da incorniciare per la giovane interprete, così come l’intera stagione di Amici 22 vissuta sicuramente da protagonista.

Angelina Mango, le emozioni a caldo dopo la finale di Amici 22: “L’ultimo periodo è stato duro, però…”

Le emozioni della finale – come riportato da Isa e Chia – sono state presto offerte proprio da Angelina Mango che ha analizzato il tutto partendo dai giorni che hanno preceduto la gran finale di Amici 22. “L’ultima settimana è stata veramente una montagna russa, di quelle pesanti che fanno paura. Ci sono stati momenti in cui non ho realizzato e momenti in cui mi sentivo molto fiera di quello che avevo fatto; ma fino a poche ore fa non immaginavo la fine di questo percorso, per me non esisteva“. Le parole di Angelina Mango subito dopo la finale mettono in evidenza la sua estrema umiltà, unita ad un talento che forse ancora lei non è del tutto consapevole di possedere ma che agli appassionati è arrivato in tutta la sua bellezza.

“Ho vissuto una quantità di emozioni che non si possono spiegare e sono felice con tutto il mio essere. A parte l’ultimo periodo in cui veramente ho iniziato a sentirmi fiera di me, il pomeridiano l’ho vissuto con molti momenti di insicurezza“. Angelina Mango, subito dopo la finale – come riporta Isa e Chia – ha voluto dunque rimarcare le difficoltà che hanno anticipato l’arrivo del Serale. L’energia e potenza che mette sul palco celano le insicurezze, le paure, ma che presto saranno solo un ricordo visto il futuro glorioso che l’aspetta. “Il pomeridiano è una scuola, un confronto, ma sono grata anche di tutti quei momenti. Cosa direi all’Angelina del passato? Ma quanto sei stata scema a non iscriverti prima! Questo le direi“.











