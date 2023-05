Amici 22, Angelina Mango promossa a Sanremo 2024?/ La risposta

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango si racconta senza filtri dopo la finale del talent show: si avvicina il debutto a Sanremo 2024?

É la vincitrice del circuito canto ad Amici 22, Angelina Mango, che come il “predecessore” LDA potrebbe presto esordire in un debutto al Festival della canzone italiana, per l’edizione di Sanremo 2024. Dopo essersi classificata seconda nell’ordine di arrivo alla finale di Amici 22, puntata andata in onda sulle reti TV e online Mediaset lo scorso 14 maggio 2023, Angelina Mango torna a raccontarsi, senza escludere la possibilità che possa presto essere promossa nella rosa dei concorrenti Big in corsa al Festival di Sanremo.

Un traguardo, quello del possibile debutto festivaliero che le farebbe seguire le orme di LDA, talento uscente di Amici 21 che -tra i comuni denominatori- oltre a vantare il debutto TV al talent di Maria De Filippi appartiene come lei alla category dei “figli d’arte”.

“È lontano ancora, chi può dirlo? -fa sapere, intanto, la vincitrice del circuito canto ad Amici 22, quando é Incalzata sulla possibile partecipazione a Sanremo 2024, nella nuova intervista-. Nemmeno mi aspettavo di entrare ad Amici, un anno fa. Se arriverà, ben venga, e se non dovesse arrivare, allora ci sarà qualcos’altro”. E l’occasione delle curiose dichiarazioni, da parte della figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango é l’intervento concesso nel post-talent show, ripresl sul portale web Il fatto quotidiano.

I ricordi indelebili di Amici 22: la confessione di Angelina Mango

Ma non é tutto. Perché, tra le altre dichiarazioni, poi, la cantautrice lucana prossima al debutto dell’instore tour promozionale del primo Ep lanciato ad Amici – Voglia di vivere – svela anche i due highlights del percorso TV che immortala come fermo-immagine nel suo cuore: “dovessi scegliere una fotografia che riassuma la tua esperienza al talent, quale sarebbe? – fa sapere l’ex allieva di Lorella Cuccarini ad Amici 22- Ne sceglierei due. Quando mi sono seduta al banco per la prima volta, la seconda probabilmente quando siamo arrivati tutti e quattro finalisti all’ultima puntata a celebrare il nostro percorso”.

