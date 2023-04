Amici 22, Angelina Mango regina su Spotify Italia/ La classifica ascoltatori

Amici 2023, Angelina Mango batte tutti, nel circuito canto: i dati Spotify Italia

Angelina Mango sbaraglia la concorrenza della classe canto in corsa per un posto alla finale di Amici 2023 di Maria De Filippi e si direbbe la preannunciata vincitrice del talent, anche su Spotify Italia. La piattaforma di streaming online, di riproduzione in ascolti e ascoltatori, infatti indica Angelina Mango come la prima della classe canto tra i concorrenti cantanti competitor di Amici 2023, per il volume di ascoltatori mensili. Un dato quest’ultimo che é in continuo aggiornamento sulla piattaforma di streaming Spotify Italia e sul cui ultimo aggiornamento relativo alla data odierna, 15 aprile 2023, la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango si consacra come la cantautrice che registra il più alto numero di ascoltatori tra i cantanti in corsa nel circuito canto ad Amici 2023, nel corrente mese di aprile. Così come é possibile segnalare in una classifica a prima firma de Il sussidiario.net (si prega, quindi, di citare la fonte della classifica, NDR), sulla base dei numeri di ascoltatori registrati dai concorrenti di Amici 22 su Spotify Italia.

Angelina Mango é in testa alla classifica Spotify di Amici 2023

Al vertice della classifica, habemus la prima classificata Angelina Mango, a quota 368.066 ascoltatori mensili, seguita poi dal secondo classificato a quota 237.963 ascoltatori mensili, che é Wax. Terzo podio, in Top3, troviamo Aaron Cenere, a quota 217.674 ascoltatori mensili. Fuori dalla Top3, quarto classificato é Cricca, che registra un numero di ascoltatori mensili pari a 150.896. Quinta ed ultima classificata, relativamente al volume di ascoltatori mensili registrati su Spotify Italia, é Federica Andreani, a quota 145.003.

Dati quest’ultimi che avvalorano la fondatezza del pronostico a prima firma di Il sussidiario.net, che anticipa Federica Andreani come la papabile eliminata all’atteso verdetto al quinto serale di Amici 2023 previsto al ballottaggio finale, secondo le votazioni dei giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi.

